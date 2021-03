Tg Lazio, edizione del 17 marzo 2021

INCENDIO A SEDE ISS, ANARCHICI RIVENDICANO L’ATTENTATO

La galassia anarchica, con una lettera al sito Roundrobin.info, ha rivendicato l’attentato incendiario di domenica sera al portone della sede dell’Istituto Superiore di sanità a Roma. “Perché le responsabilità degli assassini di Stato nelle carceri a marzo 2020 sono da cercare anche là dentro”, si legge in un passaggio della missiva. Intanto, questa mattina i carabinieri del Ris hanno effettuato un sopralluogo davanti l’ingresso in via Regina Elena per risalire all’identità dell’uomo con volto coperto e cappuccio immortalato dalle telecamere mentre cospargeva il portone di liquido infiammabile.



ALITALIA, GIORGETTI: “NEWCO ENTRO LUGLIO, RIPERCUSSIONI SOCIALI“

“Lo Stato farà la sua parte” ma l’Alitalia “dovrà essere in grado di sostenersi da sola”. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha tracciato in commissione Trasporti alla Camera la rotta del nuovo corso della compagnia di bandiera. “L’obiettivo è la partenza della newco Ita

entro giugno-luglio”, ha spiegato Giorgetti per poi aggiungere che la nuova società “non deve essere parente con Alitalia. Questo avrà ripercussioni anche di carattere sociale che stiamo valutando anche con il ministro del Lavoro”.



ROMA, GUALTIERI CANDIDATO IN STAND BY: “SI DECIDE AD APRILE”

Il Pd deciderà ad aprile se Roberto Gualtieri sarà il suo candidato sindaco a Roma nelle prossime amministrative di ottobre. Questa mattina l’ex ministro delle Finanze ha incontrato per circa un’ora al Nazareno il neosegretario dem, Enrico Letta. I due hanno concordato di prendersi del tempo sulla questione, dopo le notizie di ieri che davano per fatta la scelta del partito sulla candidatura di Gualtieri. Nei prossimi giorni Letta incontrerà anche il leader di Azione, Carlo Calenda, da ottobre in corsa per il Campidoglio.

ROMA, RAGGI A GOVERNO: “DEROGHE VINCOLI DEHORS ANCHE NEL 2021”

Risorse e la proroga anche per il 2021 della deroga ai vincoli per consentire a ristoranti e locali di mettere gratuitamente i tavoli all’aperto. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha lanciato un appello al Governo ricordando che “se così non fosse rischieremmo dal primo aprile di non poter più mettere tavolini all’aperto nel Centro Storico della Capitale”. “Lo scorso anno- ha proseguito Raggi- abbiamo lanciato un modello che ha rappresentato un aiuto concreto a imprenditori in difficoltà e a tanti lavoratori”.