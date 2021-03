Nasce ‘Ghiti’, il primo sito web in friulano per bimbi

TRIESTE – È rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni il nuovo sito in friulano presentato oggi in Friuli Venezia Giulia, pensato sia per chi già conosce il marilenghe, la lingua friulana appunto, sia per chi vuole impararla. Il portale, chiamato Ghiti (solletico), nasce dalla collaborazione fra ARLeF, l’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, ed Ensoul, azienda udinese specializzata in siti internet.

“L’amministrazione regionale– spiega l’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen– prosegue con gli interventi a sostegno della lingua friulana, consapevole che essa è parte del nostro patrimonio culturale. Chi conosce quali sono le sue radici- sottolinea- e qual è la cultura da cui proviene ha basi solide per il confronto e l’apertura verso altre identità, ancora di più oggi che ricordiamo la nascita dello Stato nazionale”. Alla presentazione del sito è intervenuto anche il presidente dell’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, Eros Cisilino, che si è detto orgoglioso di illustrare la prima piattaforma in friulano dedicata completamente ai più piccoli e ai loro genitori. “Con Ghiti- evidenzia- è stato creato un vero e proprio mondo a misura di bambino, non solo in termini grafici, ma anche di fruizione. Uno strumento, fatto di cartoni animati, video, giochi interattivi, letture e altri contenuti educativi che sapranno divertirli- conclude- e appassionarli al friulano”.

