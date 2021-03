Comune di Venezia e Facebook insieme per preparare i negozianti al digitale

VENEZIA – Comune di Venezia e Facebook Italia collaboreranno per guidare le piccole realtà commerciali e produttive alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione, e promuovere e sostenere concretamente la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese. È il progetto ‘Made OnLife – InVenice‘, che si articolerà in tre percorsi: videolezioni on demand accessibili a tutti gli attori economici del territorio selezionati per approfondire strumenti e tecniche di comunicazione digitale; webinar interattivi, di livello base e una di livello intermedio per chi ha già familiarità con gli strumenti della rete; selezione di tre aziende per lo sviluppo di case study più approfonditi con il coinvolgimento di giovani studenti.

“Tradizione e innovazione hanno sempre avuto a Venezia un ruolo fondamentale e, grazie a questo progetto, la città si dimostra essere, ancora una volta, luogo di sperimentazione e progresso”, commenta il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Fin dai tempi della Serenissima i veneziani hanno fatto in modo che dall’ingegno e dalla scienza si costruissero occasioni per la crescita della Città. Oggi con quello stesso spirito accogliamo questo progetto, nato dalla collaborazione con Facebook Italia e Fondazione Mondo Digitale, e che consentirà alle nostre piccole realtà commerciali e produttive di avere a disposizione nuovi strumenti comunicativi”. Facebook Italia è “orgogliosa di poter collaborare con il Comune di Venezia e Fondazione Mondo Digitale al progetto Made OnLife – in Venice, nato dall’interesse comune nel supportare, in questo difficile momento, la ripresa economica delle piccole realtà commerciali del territorio”, aggiunge Luca Colombo, country director di Facebook Italia.

