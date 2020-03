Coronavirus, Vono (IV): “Parlamento aperto, serve commissione legislativa”

ROMA – “Penso che il Parlamento sia la sede della democrazia e in questi particolari momenti ci sia la necessità che il Parlamento rimanga aperto e che i rappresentanti istituzionali facciano vedere la loro attività ai cittadini”. Così Silvia Vono, senatrice Italia Viva, interpellata dalla ‘Dire’. “Stamattina come Italia Viva- spiega- abbiamo presentato una proposta di legge alla Camera che prevede l’introduzione del concetto di ‘emergenza nazionale’ in Costituzione”. L’obiettivo, sottolinea la parlamentare renziana, è quello che “la maggioranza dei due terzi dei presenti in Parlamento possa votare una commissione che abbia funzione legislativa in questi momenti di crisi e di emergenza”.