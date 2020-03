Tg Musica, edizione del 17 marzo 2020

CORONAVIRUS, LE RADIO UNITE TRASMETTONO L’INNO DI MAMELI

L’inno di Mameli come simbolo di unione e speranza. Tutte le radio d’Italia lo faranno risuonare all’unisono in contemporanea. L’appuntamento, inedito in Italia, è per venerdì 20 marzo alle 11. L’iniziativa, dal titolo ‘La radio per l’Italia’, sarà messa in campo da tutte le stazioni nazionali e da alcune locali: sulle piattaforme FM, DAB, in tv e in streaming su app e siti delle varie emittenti. Oltre all’inno, saranno mandate on air tre canzoni che hanno fatto la storia del Paese e della musica nazionale;

MATTEO MARKUS BOK E GLI YOUTUBER D’ITALIA CANTANO CONTRO IL COVID

Gli Youtuber italiani si riuniscono sulle note di ‘Non Ci Avrai’, il brano scritto da Matteo Markus Bok in questi giorni di quarantena da Coronavirus. La canzone, il cui video è disponibile su YouTube, vede la partecipazione di creator come Luciano Spinelli, i Sespo e Ludovica Olgiati. L’iniziativa supporta la campagna di donazioni #VinciamoNoi su CharityStars, volta a sostenere l’Ospedale Sacco di Milano, l’Ospedale San Matteo di Pavia, l’Ospedale Spallanzani di Roma e la Croce Rossa Italiana;

CORONAVIRUS, RIMANDATO IL RECORD STORE DAY

Il Record Store Day, a causa dell’emergenza Coronavirus, è rimandato. L’evento mondiale che celebra i vinili e i negozi di dischi indipendenti sarebbe dovuto tenersi il 18 aprile. L’appuntamento è ora fissato per il 20 giugno. “Riteniamo- hanno fatto sapere gli organizzatori- che ciò offra ai negozi di tutto il mondo migliori possibilità di avere una giornata proficua”. La manifestazione ha debuttato il 19 aprile 2008 in 300 punti vendita negli Stati Uniti. All’edizione 2020 parteciperanno i negozi di Regno Unito, Irlanda, Francia, Olanda, Danimarca, Italia, Giappone, Messico, Australia, Spagna e Polonia;

THE WEEKND TORNA CON IL NUOVO ALBUM

Attesissimo in tutto il mondo, esce venerdì 20 marzo ‘After Hours’, il nuovo disco di inediti di The Weeknd. L’artista canadese, vincitore di tre Grammy Awards, torna a quattro anni da ‘Starboy’, l’album che lo ha confermato vera e propria icona dell’rnb. Atmosfere dark e melodie catchy sono il filo conduttore delle quattordici tracce che compongono la tracklist. Il lavoro è stato anticipato dai singoli ‘Heartless’, ‘Blinding Lights’ e dalla title track. Il Tg Musica completo al link: https://www.diregiovani.it/2020/03/17/301474-tg-musica-edizione-del-17-marzo.dg/