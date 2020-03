Coronavirus, Assomusica: “La situazione concerti è vicina al default”

LE PROPOSTE RIVOLTE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Queste, in particolare, le proposte rivolte nei giorni scorsi dall’Associazione alla presidenza del Consiglio dei Ministri, al ministero per i Beni e le Attività culturali, al ministero dell’Economia e Finanze e al ministero dello Sviluppo economico: sospensione dei versamenti Iva per le aziende che hanno subito gli annullamenti o spostamento temporale dei concerti. È proprio l’iva, infatti, ad avere ricadute immediate per gli organizzatori e, secondo Assomusica, sarebbe utile poter fermare quanto prima il versamento per un periodo circoscritto dal 23 febbraio in avanti e adeguarsi ad altri paesi europei, come ad esempio la Germania, nel rimborsare l’Iva entro 30 giorni.



Si chiede, inoltre, il blocco mutui e leasing per acquisto location e tecnologie; lo stop di 12 mesi al pagamento delle rate dei mutui e dei leasing per gli organizzatori di spettacoli, tramite la garanzia dello stato. Indennizzi alle imprese di spettacolo per i cali di fatturato sopra il 25% rispetto al 2019/2018, tramite un intervento tempestivo, senza discriminazioni e con facilità di accesso burocratico. Un supporto finanziario necessario per provare a riequilibrare i danni subiti dalle singole imprese. E ancora credito di imposta per le spese di organizzazione dei concerti annullati o posticipati. Importante, come sottolinea Assomusica, è trovare un sistema affinché gli organizzatori di concerti possano rientrare delle spese sostenute per preparare il concerto che poi non si è tenuto o è stato posticipato (affitto dei palazzetti, noleggio delle attrezzature, ecc…). Fideiussione garantita dal governo – o da Cassa depositi e prestiti – per i prestiti alle imprese di spettacolo e di musica popolare contemporanea. Infine, misure di sostegno straordinarie ai lavoratori ed alle cooperative che operano nel settore dello spettacolo dal vivo, come decontribuzioni e detassazioni.