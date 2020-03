Coronavirus, Berlusconi dona 10 milioni di euro per la terapia intensiva

ROMA – Per contrastare l’emergenza Coronavirus interviene anche l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ha donato dieci milioni di euro. “Il presidente Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della regione Lombardia, tramite una donazione- riporta il suo ufficio stampa-, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze)”.