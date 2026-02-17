martedì 17 Febbraio 2026

Il Vaticano non parteciperà al Board of Peace. Parolin: “Perplessità per l’Italia nel ruolo di osservatore”

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 20:42Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 20:42

ROMA – Il Vaticano “non parteciperà al Board of peace per la sua particolare natura” ed esprime “perplessità” per la presenza dell’Italia nel ruolo di osservatore: lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede.
Le dichiarazioni, rilanciate anche dai media vaticani, sono state rese incontrando alcuni giornalisti.

Il cardinale Parolin ha sottolineato che la Santa Sede ha “preso nota” che l’Italia parteciperà come Paese osservatore e ha aggiunto, rispondendo ai cronisti, sempre sull’organismo voluto e presieduto da Donald Trump: “Ci sono punti che lasciano un po’ perplessi, punti critici che, diciamo, che avrebbero bisogno di trovare spiegazioni“.
Secondo il segretario di Stato, “la preoccupazione è che a livello internazionale sia soprattutto l’Onu a gestire queste situazioni di crisi“.

