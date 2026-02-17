martedì 17 Febbraio 2026

Un parlamentare iraniano strappa l’immagine di Mattarella. Tajani convoca l’ambasciatore

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha mostrato e poi lacerato il foglio con le foto di Mattarella insieme ad altri leader europei

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 19:35Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 19:35

ROMA – “Durante gli interventi dei senatori ero al telefono, non perchè ero distratto ma perchè è accaduto un fatto increscioso: un parlamentare iraniano ha strappato l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui va la nostra solidarietà ed è per questo che ho deciso di convocare l’ambasciatore iraniano“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani in audizione in commissione Esteri del Senato sul Board of Peace.

L’episodio è stato documentato da diverse agenzie e testate internazionali. Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha mostrato e poi lacerato il foglio con le foto di Mattarella insieme ad altri leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, definendo l’Europa “la patria del fascismo e del nazism” durante il suo intervento.

