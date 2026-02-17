VIDEO| Botta e risposta sul referendum tra Nordio e Gratteri nel nuovo promo di “Fratelli di Crozza”

ROMA – Dal 6 marzo in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua immancabile satira. Si riaccendono i riflettori di “Fratelli di Crozza”, il one man show del venerdì sera.

In occasione della ripartenza, l’artista genovese veste per la prima volta i panni del Magistrato e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nicola Gratteri in un botta e risposta insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sul finale la chiusa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che invita ad abbassare i toni. La discussione ovviamente verte sul referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo.