martedì 17 Febbraio 2026

VIDEO| Botta e risposta sul referendum tra Nordio e Gratteri nel nuovo promo di “Fratelli di Crozza”

La riforma della Giustizia al centro dell'anticipazione lanciata per il ritorno del programma di Maurizio Crozza

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 18:08Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 18:10

ROMA – Dal 6 marzo in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua immancabile satira. Si riaccendono i riflettori di “Fratelli di Crozza”, il one man show del venerdì sera.

In occasione della ripartenza, l’artista genovese veste per la prima volta i panni del Magistrato e Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nicola Gratteri in un botta e risposta  insieme al ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sul finale la chiusa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che invita ad abbassare i toni. La discussione ovviamente verte sul referendum sulla Giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo.

Leggi anche

Giochi 2026, il giornalista svizzero sull’atleta israeliano: “Sionista fino al midollo”

di Redazione

Referendum sulla giustizia, Giovanni Storti per il No: “Sorteggiare il Csm? Un azzardo pericoloso”

di Serena Tropea

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»