Vedi Napoli e poi ti ritiri: anche Wawrinka alla Tennis Napoli Cup | VIDEO

NAPOLI – “Nell’ultima settimana di marzo prossimo il Tennis Club Napoli tornerà protagonista nel calendario mondiale Atp e ospiterà una nuova edizione della Tennis Napoli Cup. Il dato più rilevante che voglio sottolineare è che Napoli è ormai stabilmente e costantemente nel circuito internazionale tennistico da un bel po’ di anni. Ricordiamo che la nostra città non ha un palazzetto dello sport e quindi è ancora più difficile organizzare questi eventi e attrarre i grandi campioni.

Nonostante questo, il Tennis Club Napoli ha assicurato sempre un’offerta organizzativa di alto livello. La nostra si conferma un’offerta di grande qualità e voglio qui ringraziare Master Group Sport per l’eccellente partnership e dare il benvenuto al nostro title sponsor, il gruppo Guerri, che ringrazio per il sostegno. Infine, c’è un dato poco noto ma di grande significato che voglio segnalare: escludendo le Atp finals e gli Internazionali d’Italia, i tornei a Napoli sono quelli che hanno registrato il maggior numero di spettatori in assoluto. Ciò conferma che a Napoli c’è voglia di grandi eventi, voglia di sport, di tennis di qualità. La nostra città risponde con partecipazione e con numeri di presenze da record. Questo è un dato che deve esser ben chiaro alla Federazione Tennis, da cui auspichiamo sempre maggior supporto, e all’Atp. Napoli è una piazza di eccellenza che può raccogliere una domanda sempre più ampia di tennis, specialmente oggi che, per la prima volta, la Fitp è prima in Italia per fatturato, anche rispetto alla Figc”.

Lo ha detto il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, a margine della presentazione del torneo alla quale hanno partecipato anche l’assessora allo Sport della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il presidente Commissione Sport e Pari opportunità del Comune di Napoli Gennaro Esposito; il group chief financial officer del Gruppo Guerri Basilio Postiglione; il direttore Generale di Master Group Sport, Antonio Santa Maria.

Tra le novità il ritorno di Stan Wawrinka, che ha già confermato la sua partecipazione alla Guerri Napoli Tennis Cup dopo la positiva esperienza del 2025. L’entry list sarà ufficializzata dall’Atp lunedì 2 marzo. Il direttore del torneo sarà l’ex tennista professionista Alessandro Motti, le qualificazioni inizieranno domenica 22 marzo per concludersi lunedì 23 marzo. Sempre lunedì 23 marzo inizieranno gli incontri del tabellone principale del torneo; dopo i primi turni, venerdì 27 marzo si disputeranno i quarti di finale, sabato 28 marzo le semifinali e domenica 29 marzo è in programma la finale per il titolo.