martedì 17 Febbraio 2026

Giochi 2026, il giornalista svizzero sull’atleta israeliano: “Sionista fino al midollo”

Durante la telecronaca Renna ha ricordato anche altre dichiarazioni social di Edelman in cui sostiene l'azione militare a Gaza

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 16:41Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 16:42

ROMA – Una gara di bob, pochi minuti di diretta, e un commento che sta facendo il giro del web. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, la telecronaca della discesa dell’israeliano Adam Edelman si è trasformata in un caso mediatico dopo l’intervento del giornalista svizzero Stefan Renna, volto dell’emittente pubblica RTS.

Durante la trasmissione, Renna ha richiamato alcune dichiarazioni pubbliche dell’atleta, citando post social in cui Edelman si definisce “un sionista fino al midollo” e sostiene apertamente l’azione militare israeliana a Gaza. Tra le frasi ricordate in diretta anche quella in cui l’atleta aveva scritto che si trattava della “guerra moralmente più giusta della Storia“.

Inoltre, durante la loro partecipazione alla Coppa del Mondo di bob e skeleton a Lillehammer, in Norvegia, Adam Edelman e il connazionale israeliano Jared Firestone sono stati protagonisti di un episodio che ha suscitato polemiche. I due atleti hanno fato un video davanti a una scritta sul muro recante la frase “Free Palestine” e ridendo sulla situazione.

Il giornalista ha poi allargato il discorso alle regole del Comitato Olimpico Internazionale, sollevando la questione della coerenza nelle decisioni prese negli ultimi anni. Il riferimento è alle restrizioni imposte agli atleti russi dopo l’invasione dell’Ucraina e al principio secondo cui chi sostiene attivamente una guerra non dovrebbe poter competere sotto insegne olimpiche.

Le parole di Renna hanno generato un’ondata di reazioni sui social, con attacchi personali e richieste di provvedimenti nei suoi confronti.

Leggi anche

Referendum sulla giustizia, Giovanni Storti per il No: “Sorteggiare il Csm? Un azzardo pericoloso”

di Serena Tropea

InspiringPR Awards 2026, candidature aperte fino al primo aprile

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»