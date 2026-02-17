martedì 17 Febbraio 2026

L’Italia ha vinto un altro oro nel pattinaggio di velocità | VIDEO

Battuti gli Stati Uniti nella finalissima dell'inseguimento a squadre maschile. E' la 24esima medaglia azzurra ai Giochi

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 15:31Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 17:11

ROMA – Oro. Un altro. L’Italia ha vinto anche la finale olimpica nell’inseguimento a squadre, pattinaggio velocità, con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Battuti in finale gli Stati Uniti con il tempo di 3’39″20. Usa staccati di 4″51. Bronzo alla Cina, che ha battuto l’Olanda.

In semifinale gli azzurri avevano battuto i Paesi Bassi. Era dal 2006, dalle Olimpiadi di Torino, che l’Italia non andava a medaglie in questa specialità.

E’ la 24esima medaglia azzurra ai Giochi di Milano-Cortina. Dieci discipline a medaglia, a solo una dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018).

