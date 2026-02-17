L’Italia ha vinto un altro oro nel pattinaggio di velocità | VIDEO

ROMA – Oro. Un altro. L’Italia ha vinto anche la finale olimpica nell’inseguimento a squadre, pattinaggio velocità, con Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. Battuti in finale gli Stati Uniti con il tempo di 3’39″20. Usa staccati di 4″51. Bronzo alla Cina, che ha battuto l’Olanda.

L'ITALIA SUONA LA 9a SINFONIA: UN ALTRO OROOO



Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti: l'Italia scrive una nuova pagina epica nel pattinaggio di velocità.



Arriva la medaglia d'oro nella prova di inseguimento a squadre maschile dopo una vittoria in rimonta sugli… pic.twitter.com/MYcxkhn5xB — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 17, 2026

In semifinale gli azzurri avevano battuto i Paesi Bassi. Era dal 2006, dalle Olimpiadi di Torino, che l’Italia non andava a medaglie in questa specialità.

E’ la 24esima medaglia azzurra ai Giochi di Milano-Cortina. Dieci discipline a medaglia, a solo una dal record assoluto (Stati Uniti nel 2018).