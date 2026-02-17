Shein sotto indagine: vendute bambole sessuali con sembianze infantili

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – La Commissione europea ha avviato un’indagine formale nei confronti di Shein nell’ambito del Digital Services Act, ipotizzando violazioni in tre ambiti: un design altamente coinvolgente e tale da creare dipendenza per i consumatori dell’Unione europea, la mancanza di trasparenza sui sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti illegali, comprese bambole sessuali con sembianze infantili.

“Oggi la Commissione avvia un’indagine formale su Shein ai sensi del Digital Services Act”, ha annunciato il portavoce della Commissione europea Thomas Regnier durante il punto stampa quotidiano con i giornalisti. “Sospettiamo che l’azienda abbia violato il Dsa in tre ambiti”.

Nel dettaglio, Bruxelles contesta innanzitutto “un design altamente coinvolgente per i consumatori nell’Unione europea, con programmi di ricompensa e una gamification del servizio“, vale a dire meccanismi di ricompensa proprie dei giochi che favorirebbero comportamenti compulsivi tra gli utenti. Secondo punto critico è “la mancanza di trasparenza sui sistemi di raccomandazione”, quindi carenze nella chiarezza sugli algoritmi che suggeriscono i prodotti.

Terzo elemento sotto esame è “la vendita di prodotti illegali online”. Tra questi, ha precisato Regnier, figurano “armi” e “materiale relativo ad abusi sessuali su minori, come bambole sessuali con sembianze infantili”.

Il portavoce ha ricordato che Shein raggiunge 145 milioni di consumatori nell’Unione europea. Un’operazione di acquisto in incognito ha testato 27 prodotti destinati a bambini sotto i tre anni: “Tutti questi giocattoli, non erano conformi alla normativa dell’Unione europea”, ha riferito.

“Il messaggio è chiaro: Shein deve analizzare i rischi che pone ai nostri consumatori nell’Unione europea e deve mitigarli“, ha concluso Regnier, spiegando che ora la Commissione condurrà “un’indagine approfondita” e invitando l’azienda a cooperare pienamente nel corso del procedimento.