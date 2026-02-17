FOTO| Incendio in un condominio di Bologna, salvate 13 persone

BOLOGNA – Sono 13 le persone che sono state salvate e trasportate in ospedale, di cui quattro intossicate, a causa di un incendio che nella notte, poco prima dell’una, ha colpito un condominio in via Bartolini a Bologna. A causare il rogo, fa sapere la Questura, è stato il malfunzionamento di un apparecchio elettronico all’interno di un appartamento.

Sul posto sono intervenute due volanti “a seguito della segnalazione fatta da un cittadino”, che al 112 ha riferito di aver visto fumo e fiamme in un appartamento al primo piano del condominio. Il fumo aveva poi “invaso anche le finestre dei piani superiori, da cui diverse persone chiedevano aiuto”.

I poliziotti hanno immediatamente raggiunto l’appartamento in cui si era sviluppato l’incendio, portando in salvo una donna, e successivamente uno dei cinque agenti intervenuti “è riuscito temporaneamente a domare le fiamme con un estintore, permettendo ai colleghi di soccorrere altri condomini”, tra cui due anziani non in grado di muoversi. I poliziotti hanno poi portato in salvo “un’intera famiglia con due bambini e altri due condomini residenti al secondo piano, e hanno aiutato altre persone, incontrate nel vano scale, ad uscire”. Poco dopo sono arrivati i Vigili del fuoco, che dopo aver domato l’incendio “hanno svolto delle verifiche tecniche negli appartamenti del piano rialzato e del secondo piano”, riscontrando dei danni che li avevano resi inagibili. Gli agenti intervenuti, che nel corso dell’intervento avevano inalato del fumo, sono andati all’Ospedale Maggiore per accertamenti e sono stati dimessi senza aver riportato problemi di salute.