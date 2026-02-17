È morto il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civili

ROMA – È morto a 84 anni il reverendo Jesse Jackson, protagonista per oltre mezzo secolo della battaglia per i diritti civili negli Stati Uniti e figura centrale della politica democratica, due volte candidato alle primarie presidenziali.

“Nostro padre era un leader al servizio degli altri, non solo della nostra famiglia, ma anche degli oppressi, dei senza voce e degli ignorati in tutto il mondo”, ha dichiarato la famiglia in una nota. “Lo abbiamo condiviso con il mondo e, in cambio, il mondo è diventato parte della nostra famiglia allargata. La sua incrollabile fede nella giustizia, nell’uguaglianza e nell’amore ha commosso milioni di persone, e vi chiediamo di onorare la sua memoria continuando la lotta per i valori per cui ha vissuto.”

Non è stata resa nota la causa del decesso. Da oltre dieci anni Jackson conviveva con una paralisi sopranucleare progressiva (PSP), inizialmente diagnosticata come morbo di Parkinson. Negli ultimi anni era stato ricoverato anche per Covid.

Nato l’8 ottobre 1941 a Greenville, in South Carolina, Jackson si avvicinò presto alla politica e all’attivismo, crescendo nel Sud segregato. Studente brillante e atleta, ottenne una borsa di studio per il football all’Università dell’Illinois nel 1959. I Chicago White Sox gli offrirono un contratto nel baseball professionistico, ma scelse di proseguire gli studi.

Un episodio segnò profondamente la sua giovinezza: il rifiuto di accesso alla biblioteca pubblica di Greenville, riservata ai soli bianchi. Il 16 luglio 1960 guidò una protesta pacifica insieme ad altri sette studenti neri – poi noti come gli “Otto di Greenville” – che portò al loro arresto per condotta molesta. Un giudice riconobbe infine il loro diritto a utilizzare la biblioteca e il sistema fu integrato pochi mesi dopo.

Jackson proseguì gli studi al North Carolina Agricultural and Technical College di Greensboro, storicamente frequentato da studenti neri, dove fu quarterback, presidente del corpo studentesco e leader della confraternita Omega Psi Phi. Continuò anche l’attivismo con sit-in contro la segregazione.

“Le mie capacità di leadership provengono dall’ambiente sportivo”, spiegò al Washington Post nel 1984. “In molti modi, si sono sviluppate giocando come quarterback. Valutando le difese; motivando la propria squadra. Quando inizia la partita, usi quello che hai – e non ti lamenti per quello che ti manca. Corri verso le tue forze. E ti alleni anche per vincere”.

Nei primi anni ’60 incontrò Martin Luther King Jr., che divenne suo mentore. Dopo aver assistito alle immagini del Bloody Sunday a Selma, si unì al movimento per i diritti civili e fu chiamato da King a lavorare nella Southern Christian Leadership Conference (SCLC). In seguito guidò l’Operation Breadbasket, programma di giustizia economica volto a favorire l’assunzione di lavoratori neri attraverso pressioni e boicottaggi.

“Sapevamo che avrebbe fatto un buon lavoro”, disse King nel 1968, “ma ha fatto più di un buon lavoro”.

Il 4 aprile 1968 Jackson si trovava sotto il balcone del Lorraine Motel di Memphis quando King fu assassinato. Un trauma che lo accompagnò per tutta la vita. “Ogni volta che ci penso, è come togliere una crosta da una piaga”, dichiarò nel 2018. “È un pensiero doloroso e doloroso: che un uomo d’amore venga ucciso dall’odio; che un uomo di pace debba essere ucciso dalla violenza; che un uomo che si preoccupava degli altri venga ucciso dalla negligenza”.

Dopo la morte di King, Jackson fondò People United to Save Humanity (Push), poi confluita nella Rainbow Push Coalition, organizzazione multirazziale impegnata su uguaglianza economica ed educativa. Nel tempo, la coalizione ha distribuito milioni di dollari in borse di studio e aiutato migliaia di famiglie a rischio pignoramento.

Nel 1984 si candidò alle primarie democratiche, diventando il secondo afroamericano a lanciare una campagna presidenziale nazionale dopo Shirley Chisholm. Alla Convention democratica di San Francisco dichiarò: “Stasera ci riuniamo uniti dalla fede in un Dio potente, con autentico rispetto e amore per il nostro Paese, ed eredi dell’eredità di un grande partito, il Partito Democratico, che rappresenta la migliore speranza per indirizzare la nostra nazione verso un percorso più umano, giusto e pacifico”.

“Questo non è un partito perfetto. Non siamo un popolo perfetto. Eppure, siamo chiamati a una missione perfetta. La nostra missione è nutrire gli affamati, vestire gli ignudi, dare una casa ai senzatetto, istruire gli analfabeti, dare lavoro ai disoccupati e scegliere la razza umana rispetto a quella nucleare”.

Perse la nomination contro Walter Mondale. Nel 1988 tornò in corsa e ottenne un risultato ancora più significativo, ma fu sconfitto da Michael Dukakis.

Durante la pandemia di Covid denunciò le disuguaglianze sanitarie: “Dopo 400 anni di schiavitù, segregazione e discriminazione, perché qualcuno dovrebbe essere scioccato dal fatto che gli afroamericani muoiano in modo sproporzionato a causa del coronavirus?” Criticò inoltre i presidenti precedenti per non aver saputo “porre fine al virus della superiorità bianca e a risolvere i molteplici problemi che affliggono gli afroamericani”.

Nel 2000 ricevette da Bill Clinton la Presidential Medal of Freedom, la più alta onorificenza civile statunitense.

Negli anni dell’ascesa di Donald Trump e del movimento Black Lives Matter ribadì la necessità di coalizioni ampie. “Il Dr. King credeva nelle coalizioni di coscienza multirazziali e multiculturali, non nel nazionalismo etnico”, affermò nel 2018. E aggiunse: “L’arco dell’universo morale è lungo e si piega verso la giustizia, ma bisogna tirarlo per piegarlo. Non si piega automaticamente. Il Dr. King ci ricordava che ogni volta che il movimento ha vento a favore e procede, ci sono venti contrari.

“Coloro che in un certo senso si oppongono al cambiamento sono stati rinvigoriti dalla demagogia di Trump. Il Dr. King sarebbe rimasto deluso dalla sua vittoria, ma sarebbe stato psicologicamente preparato. Avrebbe detto: ‘Non dobbiamo arrenderci. Dobbiamo usare questo non per arrenderci, ma per rafforzare la nostra fede e reagire'”.