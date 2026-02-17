Benedetta Porcaroli protagonista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026

ROMA – Benedetta Porcaroli sarà una delle presenze di spicco della Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 22 febbraio, nello scenario millenario dell’Arena di Verona, l’attrice romana contribuirà al racconto conclusivo dell’evento che riunisce il mondo sotto il segno dello sport. Cresciuta a Roma, classe 1998, Benedetta Porcaroli ha costruito un percorso artistico solido e coerente, distinguendosi fin dagli esordi per maturità interpretativa e sensibilità. Dopo le prime esperienze televisive, il suo ingresso nel cinema l’ha portata rapidamente al centro dell’attenzione di pubblico e critica.

“Negli anni- si legge nel comunicato di Fondazione Milano Cortina 2026- ha dato prova di versatilità attraversando generi diversi, lavorando con registi affermati e prendendo parte a produzioni di respiro internazionale. Voce delle nuove generazioni, l’attrice esemplifica un punto di contatto tra linguaggi, pubblici e sensibilità differenti, con uno sguardo internazionale capace di mantenere al tempo stesso un forte legame con la cultura italiana. I riconoscimenti ottenuti durante la carriera e la sua presenza in progetti di ampia diffusione testimoniano il suo talento, confermandola tra i volti più interessanti del panorama contemporaneo. Il suo ruolo nella Cerimonia si intreccia con il concept ‘Beauty in Action’, che interpreta la bellezza come energia concreta, capace di lasciare il segno. La figura di Benedetta Porcaroli, apprezzata per autenticità e profondità espressiva, incarna con naturalezza questa idea di bellezza dinamica. La sua partecipazione valorizza il dialogo tra arte e sport, contribuendo a dare al momento conclusivo dei Giochi una dimensione condivisa. Firmata in collaborazione con Filmmaster, la Cerimonia di Chiusura sarà un grande tributo a tutte le realtà che hanno reso possibile Milano Cortina 2026. Con Benedetta Porcaroli, il 22 febbraio Verona diventerà il luogo in cui gesto, racconto ed emozione si incontrano, suggellando un’edizione destinata a lasciare un segno nella storia culturale del Paese”.