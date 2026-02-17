martedì 17 Febbraio 2026

Il maltempo mette in ginocchio la Calabria, a Cosenza raffiche di vento oltre i 100 km orari e alberi abbattuti

Difficoltà sul litorale tirrenico e in diversi centri. Sul lungomare monumentale di Reggio Calabria si registrano danni agli alberi e all'installazione artistica 'Opera' di Tresoldi

di Mario VetereData pubblicazione: 17-2-2026 ore 11:26Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 11:27

REGGIO CALABRIA – Il territorio del cosentino, sul versante tirrenico, è stato fortemente colpito dalla ondata di maltempo, con piogge intense e raffiche di vento che hanno superato anche i 100 chilometri orari. Pesanti disagi si sono registrati alla viabilità e anche in diversi centri urbani. Non è stata esclusa neanche la città di Cosenza con alberi abbattuti e numerosi interventi dei Vigili del fuoco. In difficoltà anche altri centri come Rende e Montalto Uffugo. Al momento la Protezione civile è impegnata su tutto il territorio, mantenendo il livello di emergenza meteo ‘arancione’.

DANNI SUL LUNGOMARE MONUMENTALE DI REGGIO CALABRIA

La forte ondata di maltempo, con mareggiate, piogge intense e vento di burrasca, ha colpito anche la città di Reggio Calabria, sullo Stretto. Sul lungomare monumentale si registrano danni agli alberi e all’installazione artistica ‘Opera’ di Tresoldi, con diverse colonne piegate. Numerose chiamate ai Vigili del fuoco, la Protezione civile che sta monitorando tutto il territorio, sia nelle zone costiere che in quelle interne. L’allerta meteo sul territorio metropolitano è ‘gialla’, tuttavia la situazione risulta fortemente disagevole.

