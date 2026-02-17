Hillary Clinton accusa Trump di ‘insabbiamento’ degli Epstein Files. Il presidente Usa: “Non ho nulla da nascondere”

ROMA – Hillary Clinton accusa l’amministrazione Trump di aver “insabbiato” la gestione dei fascicoli relativi a Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in cella il 10 agosto 2019. L’ex segretario di Stato americano ne ha parlato in un’intervista rilascia alla BBC a Berlino, dove ha partecipato all’annuale Forum mondiale. “Tirate fuori i fascicoli, stanno temporeggiando”, ha insistito Clinton che – insieme al marito Bill – è attesa al Congresso per dare la propria testimonianza sui loro rapporti con Epstein. Hillary sarà ascoltata il 26 febbraio, Bill il giorno dopo. Quest’ultimo viene menzionato negli Epstein Files, ma ha sempre ribadito di aver interrotto i rapporti con il finanziere vent’anni fa.

HILARY CLINTON E IL MARITO BILL ATTESI AL CONGRESSO: “CI PRESENTEREMO, PENSIAMO SAREBBE MEGLIO FARLO IN PUBBLICO”

“Ci presenteremo, ma pensiamo che sarebbe meglio farlo in pubblico”, ha spiegato Hillary Clinton che – invocando una seduta a porte aperte – assicura la totale estraneità da qualsiasi illecito. “Non abbiamo nulla da nascondere. Abbiamo chiesto ripetutamente la pubblicazione completa di questi file. Crediamo che la luce del sole sia il miglior disinfettante”, ha aggiunto. Interprellata sulla possibilità che il fratello di re Carlo, Andrew Mountbatten-Windsor, dovesse comparire davanti a una commissione del Congresso, l’ex candidata alla presidenza Usa ha risposto: “Penso che tutti coloro a cui viene chiesto di testimoniare dovrebbero testimoniare”. “Voglio che tutti siano trattati allo stesso modo”, ha ribadito al riguardo.

Nel corso dell’intervista, Clinton ha poi sostenuto che lei e suo marito sono spesso stati usati per distogliere l’attenzione da Trump. Hillary ha, infinte, affermato di aver incontrato Ghislaine Maxwell, la complice condannata di Epstein, “in alcune occasioni”.

IL PRESIDENTE USA: “SOFFRE DELLA SINDROME DA DISTURBO DA TRUMP”

A bordo dell’Air Force One, Donald Trump ha commentato le dichiarazioni di Hillary con il suo solito piglio: “L’ho osservata a Monaco, e soffre seriamente della sindrome da disturbo da Trump“.

“Non ho nulla da nascondere– ribadisce il presidente che ha sempre negato ogni coinvolgimento-. Sono stato completamente scagionato e non ho nulla a che fare con Epstein“.

“Speravano di trovare” qualcosa nei documenti, ma “hanno scoperto esattamente il contrario”. E sulla loro posizione ha concluso: “Li stanno trascinando dentro ed è un loro problema, dovremo vedere cosa succede. Clinton e molti altri democratici sono stati coinvolti”.

.@POTUS responds to Crooked Hillary: "I watched her in Munich, and she seriously has Trump Derangement Syndrome. I've been totally exonerated on Epstein, and it's really interesting because they have been pulled in… Clinton, and many other Democrats have been pulled in." pic.twitter.com/MxGiP02J2F — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 17, 2026

“Alcuni documenti contengono affermazioni false e sensazionalistiche contro Trump, presentate all’FBI subito prima delle elezioni del 2020. Per essere chiari, le affermazioni sono infondate e false e, se avessero un briciolo di credibilità, sarebbero sicuramente già state usate come arma contro Trump”