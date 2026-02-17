martedì 17 Febbraio 2026

VIDEO | A Napoli in fiamme il teatro Sannazzaro, danni alla struttura

Diverse le persone intossicate. Sul posto anche il 118

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 9:44Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 9:44

NAPOLI – Un forte odore di fumo che rende l’aria irrespirabile ed una nube scura ancora evidente. Si presenta così il quartiere napoletano di Chiaia dove un incendio ha interessato lo storico teatro Sannazzaro. Quando le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, emerge che le fiamme hanno compromesso la cupola della struttura crollata sulla platea. A lanciare all’alba l’allarme alcuni residenti svegliati da un odore acre. Sul posto anche il 118. Diverse le persone intossicate. Coinvolte anche le abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 6, sono impegnati con 5 squadre.

