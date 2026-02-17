VIDEO | A Napoli in fiamme il teatro Sannazzaro, danni alla struttura

NAPOLI – Un forte odore di fumo che rende l’aria irrespirabile ed una nube scura ancora evidente. Si presenta così il quartiere napoletano di Chiaia dove un incendio ha interessato lo storico teatro Sannazzaro. Quando le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso, emerge che le fiamme hanno compromesso la cupola della struttura crollata sulla platea. A lanciare all’alba l’allarme alcuni residenti svegliati da un odore acre. Sul posto anche il 118. Diverse le persone intossicate. Coinvolte anche le abitazioni vicine, da cui è in corso l’evacuazione dei residenti. I vigili del fuoco, presenti sul posto dalle 6, sono impegnati con 5 squadre.