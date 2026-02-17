martedì 17 Febbraio 2026

Ucraina, l’allarme di Zelensky: “Massiccio attacco russo, 400 droni e 29 missili”

Il presidente ucraino su X: "È Mosca che continua le uccisioni, gli attacchi massicci e gli assalti"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 17-2-2026 ore 9:45Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 9:45

ROMA – “Sono in corso operazioni di soccorso e riparazione in molte delle nostre regioni dopo un massiccio attacco russo. Si è trattato di un attacco combinato, deliberatamente calcolato per causare il maggior danno possibile al nostro settore energetico. Sono stati utilizzati quasi 400 droni e 29 missili di vario tipo, compresi quelli balistici. Un numero significativo di velivoli è stato abbattuto, ma purtroppo ci sono stati anche dei colpi a segno”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Odessa, aggiunge, “decine di migliaia di persone sono rimaste senza riscaldamento e acqua dopo l’attacco dei droni. Tutti i servizi necessari stanno lavorando per fornire assistenza. In totale, 12 regioni sono state colpite e, purtroppo, 9 persone sono rimaste ferite, tra cui bambini. Più di dieci edifici residenziali e infrastrutture ferroviarie sono state danneggiate. I partner devono rispondere a tutti questi attacchi contro la vita. La Russia deve essere ritenuta responsabile della sua aggressione. La nostra diplomazia sarà più efficace se ci saranno giustizia e forza. Forza della pressione sulla Federazione Russa: pressione sulle sanzioni e supporto costante e rapido all’esercito ucraino e alla nostra difesa aerea. Perché la pace sia reale e giusta, l’azione deve colpire l’unica fonte di questa aggressione: perché è Mosca che continua le uccisioni, gli attacchi massicci e gli assalti”.

