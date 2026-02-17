L’oroscopo di martedì 17 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Hai bisogno di relax. Chi convive da poco o si sposa ora lo fa per dovere, per quieto vivere.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Non sopporti più le chiacchiere della gente ed è per questo che potresti chiarire situazioni in sospeso, anche in amore. Giornata faticosa per il lavoro, ed è per questo che evidentemente stai sul chi va là e vorresti chiudere i conti con il passato.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Vorresti avere qualcosa in più anche in amore. Non essere sempre pensieroso o pessimista rispetto a nuove iniziative.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Stai recuperando una buona forma fisica anche in vista delle prossime settimane. E’ il periodo ideale per iniziare un nuovo progetto, ricevere una chiamata. In amore avrai una bella soddisfazione inattesa!
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Decisamente un giorno nervoso! Per ricucire un legame trova le parole più giuste. Attento alle bugie che possono avere le gambe corte!
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Il pomeriggio è migliore della mattinata. Se il lavoro non soddisfa, allora resisti e non fare salti nel buio.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Possibili discussioni, oggi sei intollerante. In amore ci sono incomprensioni, ma anche perché trovi sempre persone che ti tengono testa…
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Evita discussioni familiari, rifletti bene su come spendere denaro, ultimamente sono usciti troppi soldi. Se per alcuni il problema vero è il lavoro, questo ora passa in secondo piano perché ora cerchi chiarezza in amore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Ti senti più energico, ma questo potrebbe non bastare a risolvere gli eventuali problemi. Ottimizzare le spese è possibile, per questo qualcuno pensa ad un cambiamento di casa o ad una strategia.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Grande fermento interiore, inutile fare la voce grossa in amore se poi non sai stare senza la persona che ti piace. Nervosismo da tenere sotto controllo.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Ottima giornata per cercare di chiarire alcune questioni familiari rimaste in sospeso. In serata la situazione ti permette di sentirti leggero come una piuma.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Attento a non perdere portafogli, chiavi, sembri più distratto. Non rischiare troppo.