martedì 17 Febbraio 2026

L’oroscopo di martedì 17 febbraio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 17-2-2026 ore 7:40Ultimo aggiornamento: 17-2-2026 ore 7:40

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Hai bisogno di relax. Chi convive da poco o si sposa ora lo fa per dovere, per quieto vivere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non sopporti più le chiacchiere della gente ed è per questo che potresti chiarire situazioni in sospeso, anche in amore. Giornata faticosa per il lavoro, ed è per questo che evidentemente stai sul chi va là e vorresti chiudere i conti con il passato.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Vorresti avere qualcosa in più anche in amore. Non essere sempre pensieroso o pessimista rispetto a nuove iniziative.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Stai recuperando una buona forma fisica anche in vista delle prossime settimane. E’ il periodo ideale per iniziare un nuovo progetto, ricevere una chiamata. In amore avrai una bella soddisfazione inattesa!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Decisamente un giorno nervoso! Per ricucire un legame trova le parole più giuste. Attento alle bugie che possono avere le gambe corte!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Il pomeriggio è migliore della mattinata. Se il lavoro non soddisfa, allora resisti e non fare salti nel buio.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Possibili discussioni, oggi sei intollerante. In amore ci sono incomprensioni, ma anche perché trovi sempre persone che ti tengono testa…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Evita discussioni familiari, rifletti bene su come spendere denaro, ultimamente sono usciti troppi soldi. Se per alcuni il problema vero è il lavoro, questo ora passa in secondo piano perché ora cerchi chiarezza in amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti senti più energico, ma questo potrebbe non bastare a risolvere gli eventuali problemi. Ottimizzare le spese è possibile, per questo qualcuno pensa ad un cambiamento di casa o ad una strategia.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Grande fermento interiore, inutile fare la voce grossa in amore se poi non sai stare senza la persona che ti piace. Nervosismo da tenere sotto controllo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Ottima giornata per cercare di chiarire alcune questioni familiari rimaste in sospeso. In serata la situazione ti permette di sentirti leggero come una piuma.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Attento a non perdere portafogli, chiavi, sembri più distratto. Non rischiare troppo.



























































Leggi anche

L’oroscopo di lunedì 16 febbraio 2026

di Redazione

L’oroscopo di domenica 15 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»