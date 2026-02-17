Meteo, le previsioni di martedì 17 febbraio 2026

Fonte: ilmeteo.it

ROMA – Pressione in aumento, tempesta di Maestrale sul Centro-Sud. Giornata in gran parte soleggiata, rovesci o temporali attesi soltanto sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia; possibili rovesci anche sulla Puglia. Da segnalare copiose nevicate sui confini alpini, con locali sconfinamenti verso la Val d’Aosta tra mattino e pomeriggio. Temperature in aumento di giorno. Mar Tirreno anche grosso.

NORD

Pressione che torna ad aumentare debolmente. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sono previste nevicate diffuse sui confini alpini, soprattutto centro occidentali. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mar Ligure molto mosso. Temperature: valori massimi attesi tra i 10 e i 15°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

Pressione in contenuto aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Attenzione al vento che soffierà molto forte da Maestrale con raffiche a oltre 100 km/h sulle bocche di Bonifacio. Mari generalmente molto mossi, anche grosso il Tirreno. Temperature:valori massimi compresi tra i 9°C di l’Aquila e i 16°C di Firenze e Roma

SUD E SICILIA

Pressione in graduale aumento, ma soffiano forti venti dai quadranti nordoccidentali (Maestrale). La giornata sarà contraddistinta da una mattinata un po’ instabile in Puglia e anche perturbata con rovesci o temporali su Calabria e Sicilia tirreniche. Nel corso del pomeriggio si attenuerà decisamente l’instabilità su questi settori. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Mar Tirreno grosso. Temperature: valori massimi attesi tra i 7°C di Potenza e i 15-16°C di Napoli e Palermo