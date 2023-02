L’importanza delle comunicazioni aziendali per consumatori e imprese

ROMA – Le certificazioni aziendali sono uno strumento necessario per adeguare la propria struttura, e se stessi, alle normative in corso e sono un buon presupposto di successo nelle pianificazioni che riguardano il futuro dei sistemi aziendali e la soddisfazione del cliente finale, per il quale l’affidabilità di un’azienda è data dalla presenza di garanzie costanti.

Secondo Uni – Ente nazionale italiano di unificazione le certificazioni, tra le tante cose, rendono “le aziende italiane più competitive, perché diminuiscono i costi aziendali e i tempi per introdurre sul mercato prodotti e servizi; tutelano i cittadini, come consumatori e come lavoratori, perché stabiliscono gli standard di qualità e di sicurezza di prodotti, processi, servizi; proteggono l’ambiente e promuovono la sostenibilità, perché sono sempre più attente e stringenti su questi aspetti”.

Con questo spirito, e forte dell’esperienza maturata nell’applicazione della norma UNI 11782 del 2020, di cui sono i principali divulgatori, il comitato tecnico-scientifico di Assium ha lanciato un percorso dedicato alla certificazione di affidabilità con l’obiettivo di contribuire a guidare i consumatori nella scelta di aziende e operatori efficienti, riducendo i livelli di rischio e di esposizione. Assium, fondata ad aprile del 2020, contestualmente alla norma UNI sopra citata, nasce con lo scopo di promuovere, valorizzare, tutelare e rappresentare gli Utility Manager certificati e le aziende virtuose che agiscono nell’utility managementi propri clienti.

L’obiettivo principale dell’associazione è quello di favorire il sano sviluppo del nostro settore (Telecomunicazioni, Energia elettrica e Gas), attraverso il miglioramento dei servizi offerti, la professionalizzazione dei nostri team, il loro comportamento sano e leale sul mercato, anche alimentando dialogo, conoscenza e fiducia fra gli attori economici e sociali.

Assium è impegnata nella disciplina del mercato delle Utilities, attraverso due principali attività: per i professionisti si occupa di divulgazione su formazione e certificazione in riferimento alla norma UNI 11782 e impegno per renderla obbligatoria; audit e certificazioni di Affidabilità per le aziende che operano in nei settori da Assium stessa rappresentati.

All’interno dell’ecosistema Assium nasce dunque la certificazione di Affidabilità con un chiaro obiettivo: verificare che la Società sottoposta ad audit possieda tutti i requisiti richiesti per l’ottenimento della certificazione di AZIENDA AFFIDABILE e che operi in linea coi principi di etica e di trasparenza nel rispetto del codice deontologico dell’associazione. Gli asset aziendali coinvolti nell’audit sono: la formazione e certificazione della rete vendita, il rispetto del codice di condotta commerciale, la trasparenza delle offerte, la corrispondenza con le fatture emesse, un servizio di post vendita di qualità.

Le società che hanno richiesto ed ottenuto le certificazioni nel primo anno, sono state ben 7: NewDone, EnergieChiare, FBC Italia, GLserVIS, Utilità, PU Broker, Mitan Telematica. Hanno aderito all’audit di certificazione, fermamente convinte che ci sia bisogno di un cambiamento e che il cliente debba essere messo al centro di ogni processo interno al sistema. Il bollino di qualità e affidabilità di Assium Assium | Associazione Italiana Utility Manager PRESS RELEASE 02/23 rappresenta anche un elemento distintivo e in un mercato altamente competitivo ha la funzione di aumentarne il vantaggio.

