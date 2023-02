Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 febbraio 2023

SUPERBONUS, OPPOSIZIONI E IMPRESE CONTRO IL GOVERNO

Addio superbonus. Il decreto approvato ieri dal governo è già in vigore: il provvedimento prevede lo stop alle cessioni dei crediti di tutti i bonus fiscali. Subito operativo il divieto di acquistare crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione per Comuni, Province, Regioni e per gli enti che rientrano nel perimetro della Pubblica amministrazione. S’infiamma la polemica politica. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle accusano l’esecutivo di abbandonare imprese e famiglie portando il Paese nel caos. La Cna parla addirittura di catastrofe sociale e anche Forza Italia evidenzia le conseguenze negative per i comuni del cratere sismico del centro Italia. Il viceministro all’Economia Maurizio Leo difende l’operato del governo: “Si doveva intervenire per arginare una situazione abnorme che grava sulle casse dello Stato”, sottolinea, annunciando un tavolo con le categorie per trovare soluzioni nuove.

DELMASTRO SI DIFENDE, IL PD CHIEDE LE DIMISSIONI

Andrea Delmastro si difende. Il sottosegretario alla Giustizia, indagato per aver rivelato il contenuto di una relazione del Dap sulle conversazioni in carcere dell’anarchico Alfredo Cospito, è stato ascoltato per due ore dalla Procura di Roma. “Nessuna rivelazione e l’atto non era secretato”, si è difeso davanti ai pm, cui ha annunciato che a breve depositerà una memoria. Il Partito democratico, intanto, torna all’attacco. “Le dimissioni di Delmastro e Donzelli sono l’unica via d’uscita”, chiede il segretario Enrico Letta. Di “inchiesta legittima” parla il ministro e collega di partito Francesco Lollobrigida. Che però torna ad attaccare i giudici: “C’è una parte della magistratura – dice – che tenta di condizionare la politica”.

SCENDE IL COSTO DEL GAS, MA L’INFLAZIONE RESTA ALTA

Il gas scende sotto i 50 euro per la prima volta da 17 mesi. Ad Amsterdam il prezzo ha toccato i 49,5 euro al megawattora, con una flessione del 4%, portandosi ai livelli di dicembre 2021. Dall’inizio dell’anno le quotazioni registrano una flessione di quasi il 35%. Eppure, sottolinea la Banca centrale europea, nell’area euro un ampio processo di disinflazione non è nemmeno iniziato. Quindi c’è il rischio che l’inflazione si riveli molto più consistente di quanto attualmente valutato dai mercati finanziari. Secondo Isabel Schnabel, economista tedesca e componente del direttorio della Bce, “è presto per cantare vittoria”, e auspica a marzo un rialzo dei tassi di 50 punti base.

INNOVAZIONE E SOLIDARIETÀ, GLI OSCAR GREEN COLDIRETTI

Dal contadino robot all’avvocato agricoltore che aiuta i detenuti, dalle posate di cardo al fagiolo della fertilità fino all’Ape Pack per conservare i salumi. Sono stati assegnati gli Oscar Green della Coldiretti ai giovani che non si rassegnano e scendono in campo con soluzioni che creano occupazione, salvano il clima, l’ambiente e garantiscono cibo, servizi ed energia al Paese. I premi sono stati consegnati dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini, con i ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. “Chi frequenta un istituto agrario ha il 90% di possibilità di essere occupato e chi prosegue nel percorso universitario in questo tipo di indirizzo ne ha il 300%”, ha detto Lollobrigida, “la vocazione per la terra, che appassiona, diventa anche economicamente vantaggiosa”.