Tg Scuola, edizione del 17 febbraio 2023

‘L’ORA DELLA COSTITUZIONE’, ECCO L’INIZIATIVA DEL SENATO PER GLI STUDENTI

Scatta ‘L’ora della Costituzione’. È l’iniziativa con cui il Senato vuole offrire a studenti di scuole medie e superiori una lezione di Costituzione al mese. In presenza e in streaming, palazzo Madama prepara un ciclo di incontri con alcuni costituzionalisti che illustreranno i principali articoli della Carta agli studenti. “Il senso di questa iniziativa è far conoscere ai ragazzi il significato, l’essenza e la portata della nostra Costituzione- ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara- non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale. In una parola, la centralità della persona rispetto allo Stato: capire che lo Stato è in funzione della persone è un messaggio di un’importanza fondamentale”. Gli incontri cominceranno il 23 febbraio con la lezione tenuta dal presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, sui principi fondamentali della Carta.

‘M’ILLUMINO DI MENO’, IL MUR PER LA GIORNATA DEL RISPARMIO ENERGETICO

Luci spente. Contest social. Scambi di libri, vestiti e oggetti da riciclare. Installazione di lampioni solari. Pubblicazione di vademecum sul risparmio energetico. E poi open talk sui temi della sostenibilità. Piantumazione di alberi. Sono solo alcune delle iniziative che anche quest’anno il ministero dell’Università e della Ricerca, insieme alla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS), ha promosso in occasione di ‘M’Illumino di Meno’, la storica campagna di Rai Radio 2 diventata la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili e che il MUR appoggia con il Patrocinio. Luci spente, per qualche ora, al ministero dell’Università e della Ricerca, insieme a molte Università aderenti alla RUS, già impegnate in percorsi di contenimento energetico e di decarbonizzazione. Nel corso della trasmissione Caterpillar live, il MUR e l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) hanno portato poi la testimonianza della comunità scientifica. Con video dalla nave ‘Laura Bassi’ che nei giorni scorsi ha toccato il punto più a Sud mai raggiunto, nel corso della campagna oceanografica della 38° Spedizione Italiana del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra).

SCHILLACI: POSSIBILE AMPLIAMENTO DEL NUMERO DI ACCESSI ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA

La carenza di medici è frutto di una “programmazione sbagliata del numero di accessi alla Facoltà di Medicina”. Per questo, il ministero dell’Università ha istituito un Gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno dei medici e adeguare le capacità e l’offerta potenziale del sistema universitario”. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, lo ha detto nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 all’Università Cattolica di Roma. Il ministro ha anche aggiunto che il numero di posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in Medicina e chirurgia, in Odontoiatria, e Medicina veterinaria, circa 17mila posti complessivi, sarà molto probabilmente ampliato. Anche la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nella nota in cui annunciava la firma dei decreti con le disponibilità per il nuovo anno accademico, aveva sottolineato che i posti sono provvisori. I posti provvisori disponibili per i corsi in lingua inglese saranno resi noti con successivo provvedimento.

FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA SULLA CULTURA SPORTIVA

Un protocollo d’intesa per promuovere la cultura dello sport. A firmarlo, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ministero dell’Istruzione e del Merito, e la Fondazione Giulio Onesti-Accademia Olimpica Nazionale Italiana. Il Protocollo, che ha validità triennale, prevede la promozione di un programma di azioni relative al concorso ‘Onesti nello Sport’ con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva in generale e la legalità nello sport in particolare: fare cioè cultura attraverso lo sport e valorizzarne tutti gli aspetti etici e ludici, senza tralasciare il fair play, prevenendo ogni forma di violenza. L’obiettivo è quindi sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della cultura sportiva, attivandosi con l’individuazione dell’argomento sul quale si intende sensibilizzare i giovani; promuovendo il Concorso e pubblicando successivamente gli elaborati dei vincitori sui propri canali di comunicazione; partecipando poi alla commissione valutatrice degli elaborati proposti alle scuole e predisponendo della documentazione di certificazione degli esiti di partecipazione.