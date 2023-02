La 17enne Ginevra Mingione rappresenterà l’Italia alla premiazione del concorso ‘Juvenes translatores’

NAPOLI – Sarà la Campania a rappresentare quest’anno l’Italia alla premiazione del concorso ‘Juvenes translatores’, promosso dalla Commissione europea. Tra 2.883 partecipanti chiamati a misurare le loro competenze scegliendo tra due delle 24 lingue ufficiali dell’Ue, sono stati selezionati 27 vincitori, uno per ogni Paese dell’Unione; la migliore traduttrice italiana è risultata la diciassettenne Ginevra Mingione, che frequenta la classe 5C dell’indirizzo Scientifico del liceo Renato Cartesio di Giugliano-Villaricca. Per l’Istituto un risultato eccezionale, considerato che altri due studenti, sempre dello Scientifico, hanno ricevuto una menzione speciale: Teresa Chianese, della 4A, e Mattia Coraggio, della 5A.



“Sono veramente orgogliosa”, commenta la dirigente scolastica Donatella Acconcia, “perché questo riconoscimento premia l’impegno degli allievi e dei docenti, ma anche, e soprattutto, perché fa parlare della scuola campana per la qualità dei risultati, e non, come avviene troppo spesso, per i fenomeni di dispersione e di abbandono”. La premiazione si svolgerà a Bruxelles il 30 marzo prossimo.