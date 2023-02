La Fifa dona un milione di dollari per i terremotati di Turchia e Siria

ROMA – La FIFA Foundation fornirà un milione di dollari in aiuti umanitari d’emergenza per le popolazioni colpite dai terremoti in Turchia e Siria, che hanno causato la morte di oltre 42mila persone. Dopo aver consultato la Federcalcio turca (TFF) e la Federcalcio siriana (SFA), insieme alle organizzazioni non governative internazionali e locali, gli aiuti saranno utilizzati per acquistare e distribuire beni umanitari essenziali, nonché per fornire ricovero e protezione di emergenza e temporanei. La FIFA continuerà a collaborare con TFF e SFA, monitorando la situazione e decidendo ulteriori azioni. Nei giorni scorsi anche il Comitato Olimpico Internazionale aveva devoluto la stessa cifra in aiuti d’emergenza alle popolazioni colpite dai terremoti.

