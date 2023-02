Imprese, tra Consorzio San Daniele e Udinese calcio sinergia di valori

SAN DANIELE DEL FRIULI – Un importante workshop dedicato alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità è stato organizzato dal Consorzio alla Dacia Arena. Confermata la partnership sleeve sponsor tra il Prosciutto di San Daniele e il club friulano per la stagione 2023/24. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha illustrato il nuovo Modello di eccellenza e sostenibilità direttamente nella casa dell’Udinese Calcio, uno tra gli impianti più sostenibili al mondo. L’evento è stato organizzato per le aziende consorziate con l’obiettivo di stimolare e sensibilizzare il comparto verso le grandi sfide che è chiamato ad affrontare, dall’economia circolare, alla tutela dell’ambiente, all’educazione alimentare.

Lunedì 13 febbraio si è tenuto alla Dacia Arena a Udine l’evento in cui è stato presentato il Modello di eccellenza e sostenibilità, in occasione del quale si è parlato non solo di prospettive future, ma anche dei risultati concreti ottenuti con le azioni di economia circolare intraprese sino ad oggi.

L’incontro si è aperto con l’intervento del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, a cui è seguito il contributo sugli scenari della transizione sostenibile della filiera agroalimentare di Vitaliano Fiorillo, Direttore dell’Agri Lab della SDA Bocconi. La convention, a cui hanno partecipato amministratori, responsabili della sostenibilità – produzione – marketing delle 31 aziende consorziate, ha permesso di analizzare alcuni casi studio di importanti aziende europee caratterizzate da azioni e progetti di sostenibilità, come Bmw e Hera. Al centro dei lavori la presentazione del modello “Valore concreto: il nuovo modello di eccellenza e sostenibilità del Prosciutto di San Daniele”, a cura di Lundquist.

La sede dell’evento, la Dacia Arena, ha rappresentato il luogo più opportuno per l’evento, considerato l’importante riconoscimento che l’Udinese Calcio ha ricevuto quale primo club italiano, e quarto al mondo secondo la classifica ESG, più sostenibile grazie ad azioni concrete come l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili o compensabili che hanno generato notevoli risparmi di anidride carbonica ogni anno. Le importanti azioni in termini di tutela ambientale dell’impianto friulano sono state presentate durante il convegno da Franco Collavino, Direttore Generale dell’Udinese Calcio.

“Il Consorzio ha organizzato un importante evento per presentare il nuovo modello di sostenibilità del comparto – ha affermato Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio del Prosciutto di San Daniele – raccontando i progetti finalizzati a preservare l’ambiente e la comunità, come la tutela dell’acqua, dell’aria e del prodotto, l’impiego di energia sostenibile e la promozione dell’etica del lavoro. Temi che s’intonano perfettamente alle iniziative sostenibili dell’Udinese Calcio e della Dacia Arena, rafforzando ulteriormente la sintonia tra il Prosciutto di San Daniele ed il club friulano, uniti anche per la valorizzazione e tutela del territorio”.

L’evento è stato anche l’occasione per il Consorzio del Prosciutto di San Daniele per rinnovare la partnership con l’Udinese Calcio. Per il quarto anno consecutivo si riconferma sleeve sponsor della squadra calcistica per la stagione 2023/2024: sulle maniche delle maglie dei giocatori sarà presente il logo del Prosciutto di San Daniele DOP. Oltre a svariate attivazioni di marketing e comunicazione. “Rinnoviamo con interesse la partnership tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e l’Udinese Calcio – ha sottolineato il direttore generale del Consorzio Mario Emilio Cichetti – che trova fondamento nella condivisione di valori, obiettivi e visioni comuni. Questa collaborazione tra due brand espressione del Friuli-Venezia Giulia punta a consolidare il legame con il territorio e a farsi portavoce della sua valorizzazione. Le iniziative organizzate nelle precedenti stagioni hanno permesso di avvicinare il nostro prodotto anche al mondo del calcio e dell’ospitalità dei club di serie A”.

Per il direttore generale dell’Udinese Calcio Franco Collavino “Consorzio del Prosciutto di San Daniele e Udinese sono due eccellenze della nostra Regione. La nostra partnership poggia, quindi, su una base comune che rappresenta, per noi, un valore fondante al pari di quello della sostenibilità. Ci fa molto piacere, infatti, come è nel nostro Dna, sensibilizzare i nostri partner alla sfida per la tutela dell’ambiente che rappresenta per noi una missione primaria. Siamo orgogliosi dell’evento organizzato dal Consorzio alla Dacia Arena che si conferma un riferimento concreto per la sostenibilità, utilizzando energia rinnovabile ed anche con nuovi interventi che stiamo approntando sull’illuminazione dello stadio e l’installazione di pannelli solari. Non poteva esserci occasione migliore, all’insegna di questi valori positivi, per annunciare il rinnovo, fino al 30 giugno 2024, della nostra partnership”.