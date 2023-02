VIDEO | Giulia Salemi contro il cast di ‘Mare Fuori’: “Anche meno, se la tirano”

ROMA – “Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo...”. A parlare è Giulia Salemi, che in un intervento a Radio R101 ha raccontato un aneddoto riguardante il cast di ‘Mare Fuori’. L’ex gieffina ha affermato di aver incontrato alcuni dei protagonisti della fiction di Rai2 di ritorno dal Festival di Sanremo. L’incontro, però, non sarebbe stato rosa e fiori.

LEGGI ANCHE: Gf Vip, Salemi conferma la crisi con Pretelli e risponde sul tradimento

GIULIA SALEMI CONTRO IL CAST DI ‘MARE FUORI‘

“Mentre ero a Sanremo ho incontrato il cast di ‘Mare Fuori’ in aereo. Anche meno. Pensano di salvare vite umane, ma se la tirano in un modo…”, ha raccontato Giulia. “Con tutto il bene, io non sopporto la gente che se la tira, te la puoi tirare con 40 anni di carriera non con una serie alle spalle. Tranne le donne. Le ragazze sono state carine”.

GIULIA SALEMI SU BLANCO: È GIUSTO PUNIRE

Nel corso dell’intervento a R101, Giulia Salemi ha anche parlato del caso di Blanco, che durante la prima serata del Festival di Sanremo ha devastato il palco dell’Ariston. Il cantante è stato ufficialmente indagato per danneggiamento dalla procura di Imperia: “È giusto punire“, ha affermato Giulia Salemi. “Nella nuova generazione non c’è il senso del dovere. Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare ciò che vuole. E questa cosa qua, questa arroganza che hanno specialmente i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa gen z, che appena sono un attimo famosi si sento Dio sceso in terra, è giusto riportarli con i piedi per terra, perché devono rispettare le regole. Perché una società di successo è fatta di regole”.

giulia salemi qualche ora prima dell’arresto pic.twitter.com/8aiQIu552u — aries 🏹 (@stupidabitch_) February 16, 2023

Giulia 12 ore prima dell’arresto https://t.co/Bd7RhCGRmX — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 16, 2023