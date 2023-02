Gf Vip, Oriana la preferita del pubblico e Antonella rosica: Antonino la difende, il popolo social diviso

ROMA – Al Gf Vip crolla il castello di Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, l’alleanza tra le vippone non basta per conquistare la medaglia di preferite dal pubblico. E neanche il fascinoso Antonino, che nella casa ha spezzato tanti cuori, è riuscito a conquistarsi il titolo. La preferita dal pubblico del Gf Vip è Oriana.

Il pubblico ha deciso che il VIP preferito è… Oriana! #GFVIP pic.twitter.com/RxVyTAyICe — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2023

L’influencer venezuelana, prima complice sotto le lenzuola dell’ex di Belen, è ora nel mezzo di una love story con Daniele Dal Moro, che l’ha portata a scontrarsi con la sua ex Martina Nasoni, recentemente entrata anche lei nella Casa. Sarà il triangolo amoroso o il carattere fumantino dell’influencer, fatto sta che il pubblico la ama. Questo il verdetto reso pubblico da Alfonso Signorini nella puntata del reality andata in onda ieri sera. E la cosa non è piaciuta a molti vipponi, tra cui un’altra “delle big” di questa edizione: Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice ha un seguito non indifferente tra i fan del reality, anche grazie alla storia travagliata con Edoardo Donnamaria. A mettere in crisi la coppia è stato spesso, suo malgrado, Antonino, grande amico di Fiordelisi che, dopo il verdetto del pubblico ieri sera, non ha tardato a difenderla. “Oriana non viene mai giudicata per il modo in cui gioca, tutti a rompere i c…..i ad Antonella”, le parole dell’ex di Belen Rodriguez a Daniele.

A prenderla male è stata anche Nikita che non solo non ha incassato il consenso del pubblico da casa, ma è stata anche accusata da alcuni compagni del reality di stare attuando una strategia di gioco, usando l’amicizia con Antonella per ottenere il favore dei telespettatori. Dopo la diretta l’influencer si è sfogata in piscina con l’amica, trattenendo a stento le lacrime.

Sono riusciti nuovamente a farla cadere in un baratro senza fondo. Qualcuno di Roma, vada ad urlarle tutto il nostro sostegno, che non è sola.

Sei nel nostro cuore Nikita

❤️❤️❤️❤️❤️#gfvip #nikiters pic.twitter.com/iPV6s2ugJ7 — Ines Giochi❤️‍🔥☀️❤️‍🔥 (@InesGiochi) February 17, 2023