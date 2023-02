Metaverso, non tutto è virtuale: gli esperti si confrontano sulle criticità giuridiche reali

ROMA – Il Metaverso, un mondo virtuale che ha però criticità giuridiche e risvolti economici reali. È importante quindi conoscere le opportunità che offre ma anche le possibili insidie che questa evoluzione tecnologica inevitabilmente comporta. A fare chiarezza il confronto tra esperti – in presenza – dal titolo ‘Gli impatti giuridici ed economici del Metaverso‘ in programma il 24 febbraio, dalle ore 15.30 alle 18.30, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi in via Porta d’Europa a Lecce, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Lecce e dalla Fondazione Aymone in collaborazione con Anorc. Tanti i temi al centro: la protezione e la custodia dei dati e la memoria digitale nel metaverso; i criteri di individuazione concreta delle responsabilità nella realtà aumentata; le transazioni del metaverso e loro tutela; la trasparenza degli algoritmi e il dark pattern: la tutela degli utenti del metaverso. L’incontro sarà anche l’occasione per assistere alla presentazione del libro ‘Il diritto del metaverso. Nft, DeFi, GameFi e privacy’, scritto dal docente universitario e avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e i ricercatori Ivan Epicoco e Marco Pierro (edito da Giappichelli). È possibile iscriversi tramite sistema ‘Riconosco’ (https://riconosco.dcssrl.it/). L’evento riconosce 3 crediti formativi agli iscritti all’Ordine degli Avvocati.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede una introduzione affidata ad Antonio Tommaso De Mauro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, e a Sergio Limongelli, consigliere segretario dell’Ordine degli Avvocati di Lecce. Previsti poi gli interventi di: Adriana Augenti, Dpo dell’Ordine degli Avvocati di Bari e Dpo presso diverse realtà private e consortili; Ivan Osvaldo Epicoco, Blockchain Consultant, Opsec Specialist, cultore Diritto della Blockchain e Cybersecurity presso Lum-Degennaro; Andrea Lisi, Dpo dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, presidente di Anorc Professioni, coordinatore del Digital & Law Department dello Studio Legale Lisi; Sergio Pantaleo, consulente indipendente InfoSec, Cybersecurity auditor specializzato in Dlt e Blockchain, Web3 e sviluppo dApps; Marco Pierro, esperto di diritto digitale, Ip Specialist, cultore diritto della Blockchain e Cybersecurity presso Lum-Degennaro; Salvatore Sambati, ingegnere informatico, socio fondatore di Dataseed, collabora con il gruppo Nato Model & Simulation e si occupa di System Integration, Digital Forensics e Cyber Security; Fulvio Sarzana, esperto in Diritto delle nuove tecnologie, professore straordinario presso Università Uninettuno (Roma) e Lum-Degennaro (Casamassima), componente del Comitato tecnico-scientifico di Anorc Professioni; Roberto Vergallo, fondatore Startup Vidyasoft s.r.l., docente e ricercatore in ambito Fintec presso l’Università del Salento; Luigi Viola, direttore Scuola Diritto avanzato, docente di Diritto delle nuove tecnologie presso Sspl Unisob di Napoli, condirettore di GiurIA (consulente ufficiale della Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa).

Per maggiori informazioni: https://Anorc.eu/associazione/gli-impatti-giuridici-ed-economici-del-metaverso/