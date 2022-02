Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 febbraio 2022

DRAGHI PRESTO A MOSCA PER INCONTRARE PUTIN

“Per il momento episodi di de escalation non si sono visti”. Così il premier Mario Draghi, al termine del Consiglio europeo, si esprime sulla crisi ucraina e annuncia che è in preparazione una sua visita a Mosca. L’obiettivo, spiega, “è far sedere al tavolo il presidente russo Putin e il presidente ucraino Zelensky. L’Italia sta facendo il possibile per sostenere questa direzione”. Secondo Draghi l’Europa e la Nato devono perseguire la strategia della “deterrenza ferma”, non bisogna mostrarsi deboli.

SLITTA IL LIMITE DEL CONTANTE A MILLE EURO

Caos nella notte a Montecitorio. Il governo è andato sotto quattro volte nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali riunite in sede notturna per votare il decreto Milleproroghe. La maggioranza si è spaccata soprattutto sul tetto al contante: Lega e Forza Italia hanno votato con Fdi un emendamento per far slittare i nuovi limiti sui pagamenti cash: il testo è passato nonostante il parere contrario dell’esecutivo e così il tetto a mille euro è rinviato al 1° gennaio del 2023. Per tutto quest’anno si potrà pagare fino a duemila euro in contanti. Via libera anche ad una proposta di modifica del gruppo degli ex 5 stelle che consente di utilizzare le risorse sequestrate alla famiglia Riva per le bonifiche dell’Ilva di Taranto. Un altro emendamento su cui la maggioranza è andata in ordine sparso riguarda le sperimentazioni sugli animali, che vengono autorizzate per tre anni su alcuni tipi di trapianti.

ARRIVANO 600 EURO PER IL BONUS PSICOLOGO

Via libera al bonus psicologo. È una delle misure approvate dalla Camera nel corso delle votazioni sul Milleproroghe. I contribuenti con reddito Isee inferiore a 50 mila euro potranno chiedere un rimborso per le spese sostenute per le terapie o le sedute di psicanalisi. L’aiuto sarà al massimo di 600 euro l’anno. I 20 milioni stanziati serviranno anche per il potenziamento delle strutture già esistenti e al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. Secondo uno studio condotto dalla Fondazione The Bridge, la pandemia ha peggiorato le condizioni psichiche delle persone: il provvedimento nasce proprio per venire incontro anche al disagio che negli ultimi due anni ha colpito sempre più persone.

REFERENDUM, SCONTRO SUI QUESITI

Matteo Salvini esulta per i referendum sulla giustizia anche se si profila un’altra spaccatura con Giorgia Meloni che non sosterrà i quesiti sulla custodia cautelare e sulla legge Severino. “Siamo in democrazia”, minimizza il segretario della Lega, ma il centrodestra apparirà diviso quando si costituiranno i comitati per il Sì e per il No. Va all’attacco Marco Cappato dell’Associazione Luca Coscioni, dopo che la Consulta ha ritenuto illegittimi i referendum sulla Cannabis e l’eutanasia. Secondo Cappato le motivazioni addotte in conferenza stampa dal presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, sono state “politiche al 100%”.

“25 ANNI DI RIFORME DEL LAVORO”

Nella stagione del Recovery plan è necessario cambiare strada, c’è una transizione ecologica, digitale, infrastrutturale e sociale. L’ex ministro del Lavoro, oggi consigliere Inail, Cesare Damiano, non teorizza “il ‘posto fisso’ alla Checco Zalone, quanto piuttosto la stabilità del lavoro, la continuità e una formazione continua. Occorre scongiurare di avere un lavoratore povero- spiega Damiano- perché poi dovremo soccorrerlo con gli ammortizzatori e assisterlo in vecchiaia perché diventerà un pensionato povero”. È uno dei temi affrontati nella sede della Dire alla presentazione del libro del giuslavorista Francesco Rotondi, che ha ripercorso gli ultimi 25 anni della storia del mercato del lavoro in Italia. All’incontro sono intervenuti anche Tiziano Treu, un altro ex ministro del Lavoro e ora presidente del Cnel, e la deputata del Pd e presidente della commissione Lavoro della Camera, Romina Mura.