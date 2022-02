Tg Cultura, edizione del 17 febbraio 2022

IVREA VINCE IL TITOLO DI CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2022

È Ivrea la Capitale italiana del libro per il 2022. La città piemontese si è aggiudicata il titolo al termine di una selezione svolta da una giuria di esperti, presieduta da Marino Sinibaldi. Scelta per la sua “capacità di mettere in rete le molteplici energie del territorio e di aprirsi alla dimensione internazionale”, Ivrea ha avuto la meglio sulle altre candidate Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pescara, Pistoia e Pordenone.

LA GIURIA FIPRESCI DELLA BERLINALE 2022 PREMIA PAOLO TAVIANI

La giuria Fipresci della Berlinale 2022 ha premiato ‘Leonora addio’, il film di Paolo Taviani in concorso al Festival di Berlino. Primo lungometraggio firmato dal regista italiano dopo la morte del fratello Vittorio, ‘Leonora addio’ riprende una novella di Pirandello. Il premio, ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, “rappresenta un ulteriore successo del cinema italiano, nuovamente capace di parlare al mondo in modo originale, creativo e immaginifico”. Il vincitore dell’Orso d’oro è Alcarràs, film di Carla Simón.

BIENNALE D’ARTE, ECCO IL PROGETTO PER IL PADIGLIONE ITALIA

‘Storia della notte e destino delle comete’ è il titolo del progetto artistico per il Padiglione Italia alla 59esima esposizione internazionale d’arte di Venezia, in programma dal 23 aprile al 27 novembre 2022. Rapporto tra uomo e natura, sostenibilità, etica e profitto sono i temi che animano l’installazione pensata appositamente per gli spazi delle Tese delle Vergini da Gian Maria Tosatti, unico artista a firmare la mostra curata da Eugenio Viola.

ROMA, A PALAZZO PIACENTINI LA MOSTRA ‘ITALIA GENIALE’

Fino al 13 marzo Palazzo Piacentini ospiterà la mostra ‘Italia geniale’, primo evento di un calendario di iniziative culturali che si svolgeranno nel corso del 2022 per celebrare i 90 anni della sede del ministero dello Sviluppo economico. La mostra, già allestita al Padiglione Italia all’Expo di Dubai, è un manifesto del design industriale italiano, un viaggio attraverso l’evoluzione dei prodotti più innovativi e i capolavori dell’ingegno italiano capaci di coniugare bellezza e funzionalità.