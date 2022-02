Google dedica il doodle di oggi all’inventore del vaccino contro la varicella

ROMA – Il 17 febbraio del 1928 nasceva, a Osaka, Michiaki Takahashi, il virologo che nel 1974 brevettò il primo vaccino contro la varicella. Proprio a lui, oggi, Google dedica il suo doodle, celebrando così l’anniversario di nascita del ricercatore. L’immagine lo ritrae seduto al microscopio con accanto un bambino col viso pieno di bollicine rosse, le tipiche papule pruriginose della varicella. Poco più in là, c’è lo scienziato che inocula il vaccino a una bambina e l’illustrazione si chiude con i flaconcini del vaccino che in poche decine di anni avrebbe fatto il giro del mondo.

Dopo gli studi in medicina, Takahashi aveva iniziato a lavorare presso l’Istituto Ricerca per le malattie infettive dell’università di Osaka, concentrandosi in particolare sui virus del morbillo e della poliomielite. Fu un evento privato a spostare l’attenzione del virologo sulla varicella. Poco dopo il trasferimento, insieme alla sua famiglia, negli Stati Uniti, il figlio di Takahashi si ammalò proprio di varicella, sviluppando una forma particolarmente grave della malattia.

Dopo la guarigione del bambino, il ricercatore decise di fare ritorno in Giappone e si concentrò sullo sviluppo di un vaccino che potesse proteggere i bambini dal virus della varicella. Nel 1974, dopo ricerche di laboratorio e sperimentazioni cliniche, Takahashi brevettò il vaccino che presto venne autorizzato dall’Organizzazione mondiale della sanità e adottato da 80 Paesi nel mondo.