Problemi di ‘rabbia’, un corso online per provare a gestirla

RAVENNA – Un corso on line rivolto agli uomini che “desiderano imparare a gestire la rabbia e comprendere le proprie emozioni, esprimere i sentimenti e sviluppare la capacità di empatizzare con lo stato d’animo dell’altro”. È “I sentimenti degli uomini”, al via martedì 22 febbraio, alle 20.45 e condotto da Michele Piga, Luca Stefanelli, Daniele Righini, Giancarla Tisselli e Grazia Giannini, psicologi e psicoterapeuti dell’associazione di Promozione Sociale Psicologia Urbana e Creativa di Ravenna.

L’evento, promosso dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere e decentramento, con il contributo dei Piani di Zona della Regione, è organizzato in sei incontri a cadenza settimanale, ogni martedì (22 febbraio e 1-8-15-22-29 marzo) dalle 20.45 alle 22.45, spiega il Comune. Il corso propone, “nell’ottica del contrasto al maltrattamento tra i generi, una riflessione condivisa sulle alternative ai conflitti e all’aggressività che spesso si manifesta nelle situazioni domestiche, così come in altre realtà sociali (lavoro, scuola, sport, ecc.)”, si aggiunge. Per informazioni: [email protected]



Per iscriversi: versare la quota di 20 euro (a copertura di tessera associativa Psicologia Urbana e Creativa APS + materiali del corso) tramite bonifico (Iban: IT58-M-05034-13101-000000007408) o Satispay (al numero 334.1443525) indicando la causale “Corso sentimenti uomini [nome e cognome]”. Inviare una mail di richiesta di iscrizione a [email protected] allegando copia del versamento.