Governo, Ciampolillo di nuovo in extremis: “Voto no, Salvini pagliaccio”

ROMA – Il senatore ex M5s Lello Ciampolillo non si smentisce. Anche in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi, cosi’ come sul voto di fiducia al Conte bis, arriva a tempo abbondantemente scaduto, quando la presidente Elisabetta Casellati ha gia’ chiamato il voto sulla mozione.

“Lei non era iscritto a parlare, arriva sempre all’ultimo momento. Va bene, parli in dissenso pero’ ogni volta…”, dice la presidente Casellati invitandolo a pronunciare il suo intervento in dissenso. Ciampolillo prima replica a Salvini “un politico da strapazzo, un pagliaccio”, quindi annuncia, anche a causa della presenza di Salvini in maggioranza, “il suo voto contrario riservandosi di valutare i singoli provvedimenti per il bene dei cittadini e non dei partiti”.