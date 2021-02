È morto il boss della camorra Raffaele Cutolo, aveva 79 anni

NAPOLI – È morto Raffaele Cutolo, fondatore della Nuova camorra organizzata. Aveva 79 anni ed era il detenuto al 41 bis più anziano. Il boss scontava l’ergastolo in regime di carcere duro a Parma, dove era ricoverato da qualche mese nel reparto sanitario della struttura. Cutolo era malato da tempo e la scorsa primavera il tribunale di sorveglianza di Bologna aveva respinto la richiesta di domiciliari.

“Le sue condizioni si erano aggravate da un paio di giorni”. A confermarlo alla Dire il suo avvocato Gaetano Aufiero. La moglie del fondatore della Nuova camorra organizzata, Immacolata Iacone, sarebbe partita in nottata per raggiungere Cutolo avendo ottenuto il permesso per un colloquio speciale. I funerali del boss si terranno in forma privata: i particolari saranno disposti dalle autorità competenti.

Foto dal web