VIDEO | Regionali Calabria, tandem Tansi-de Magistris al 25%

REGGIO CALABRIA – “Dobbiamo mettere insieme le migliori energie, abbiamo costituito questo tandem Tansi-de Magistris perché da soli non saremmo andati da nessuna parte. Abbiamo raggiunto una percentuale importante, il 25%, quindi non è più un voto inutile quello alla nostra coalizione”. Così alla Dire il leader della coalizione civica Tesoro Calabria Carlo Tansi, oggi a Reggio Calabria per l’inaugurazione della sede. La coalizione sostiene la candidatura a governatore dell’attuale sindaco di Napoli e leader di demA Luigi de Magistris. “Si aggregherà a noi sicuramente la base del Movimento 5stelle – ha aggiunto Tansi – e con loro supereremo abbondantemente il 30% e avremo grandi possibilità di vincere le elezioni e liberare la Calabria da questo sistema, rivoltando la Regione come un calzino”.