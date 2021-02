Covid, Von Der Leyen: “Vaccino Sputnik? Per ora non se ne parla”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Per quanto riguarda il vaccino russo Sputnik per ora non se ne parla, non è ancora stata richiesta l’autorizzazione all’Agenzia europea del farmaco Ema e inoltre non hanno sedi produttive in Europa”. Lo ha chiarito la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, rispondendo alle domande dei cronisti circa l’introduzione all’interno del mercato unico europeo del vaccini anti-covid prodotto dalla Russia. Von der Leyen ha inoltre espresso un certa perplessità circa l’offerta russa di vaccini: “Ci stiamo chiedendo perché la Russia offra ad altri Paesi milioni di dosi se non ha ancora sufficientemente vaccinato la sua popolazione” ha concluso.

