Whirlpool, domani operai di Napoli in presidio al Mise

NAPOLI – Domani 140 lavoratori del sito Whirlpool di Napoli saranno a Roma per tenere un presidio alla sede del ministero dello Sviluppo economico. “Mentre il governo voterà per la fiducia, noi lavoratori – annunciano gli operai in una nota – saremo in presenza sotto il Mise a ricordare che nonostante 21 mesi e 3 governi ancora non è cambiato nulla, le vertenze come le nostre sono ancora aperte e molti lavoratori rischiano di perdere il loro futuro. Nel giorno della fiducia per ribadire che si deve partire da subito nella difesa dei nostri diritti per garantire il lavoro e permettere attraverso di esso la ripresa ed il futuro del nostro Paese”.