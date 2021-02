Tg Cinema, edizione del 17 febbraio 2021

‘CRUDELIA’, RILASCIATO IL PRIMO POSTER DEL LIVE ACTION CON EMMA STONE

È crudele, ama le pellicce ed ha un’ossessione per i cuccioli di dalmata. Lei è Crudelia De Mon, che appare in versione ‘punk’ nel primo poster dell’atteso live action ‘Crudelia’. C’è Emma Stone nei panni dell’amata villain apparsa per la prima volta nel 1961 nel classico d’animazione Disney ‘La Carica dei 101’. La pellicola racconterà le origini di questo enigmatico personaggio, partendo dalla sua adolescenza e mostrando al pubblico una De Mon in veste punk e ribelle, diversa da quella che abbiamo visto nel cartone e nei live action ‘La carica dei 101: Questa volta la magia è vera’ e ‘La carica dei 102’. Il film – diretto dal regista di ‘Tonya’, Craig Gillespie – debutterà a maggio. Ancora non si sa se uscirà su Disney+ o al cinema, la scelta sarà presa in base alla riapertura delle sale.

DA FELLINI A TOTTI, ANNUNCIATI I DOC IN CORSA PER I NASTRI D’ARGENTO

‘Mi chiamo Francesco Totti’ di Alex Infascelli, ‘Fuori era primavera – Viaggio nell’Italia del lockdown’ di Gabriele Salvatores, ‘iSola’ di Elisa Fuksas, ‘Fellini degli spiriti’ di Anselma Dell’Olio, ‘The Rossellinis’ di Alessandro Rossellini. E ancora, ‘La verità su La Dolce Vita’ di Giuseppe Pedersoli, ‘Paolo Conte, via con me’ di Giorgio Verdelli e ‘Molecole’ di Andrea Segre. Questi sono solo alcuni dei documentari in corsa per i Nastri d’Argento 2021, annunciati dai giornalisti cinematografici. I doc selezionati rappresentano uno sguardo al futuro non dimenticando il passato e il presente attraverso storie girate con lo smartphone, il tema dell’acqua alta a Venezia, il mito di Totti, le celebrazioni di registi che hanno fatto la storia del cinema, ma anche il lockdown, le periferie difficili e la malattia.

‘JUSTICE LEAGUE’ DI ZACK SNYDER, RILASCIATO IL TRAILER

Batman e Wonder Woman stringono un’alleanza per salvare il pianeta, Superman è morto ma tornerà in una forma terrificante, Aquaman, Cyborg e Flash intenti a cambiare il destino dell’umanità, nuovo look per Joker e per i villain Steppenwolf e Darkseid. Queste sono sono alcune delle novità che vedremo nel nuovo ‘Justice League’ di Zack Snyder. Il cinecomic, della durata di quattro ore, presenta un montaggio rivisitato e nuove riprese del regista, che doveva dirigere la pellicola del 2017 ma che per motivi personali aveva lasciato la macchina da presa a Joss Whedon. ‘Zack Snyder’s Justice League’ – questo il titolo del progetto senza precedenti nei film dedicati ai supereroi (costato circa 70 milioni di dollari)- debutterà il 18 marzo negli Stati Uniti su HBO Max. Ancora non ci sono notizie sulla distribuzione in Italia.

‘AFTER 3’, RILASCIATO IL TEASER TRAILER CON TESSA E HARDIN

Passione, dramma e amore folle. E poi i giovani innamorati Tessa e Hardin alle prese con nuovi ostacoli e scoperte scioccanti sulle rispettive famiglie che mettono in discussione, ancora una volta, la loro relazione. Tutto questo appare nei pochi secondi del teaser trailer di ‘After 3’ con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Dopo il successo del primo ‘After’, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, e l’incredibile risultato del secondo film, che nel 2020 ha incassato oltre 4 milioni di euro, quest’anno è atteso il terzo capitolo tratto dai romanzi ‘After 3 – Come mondi lontani’ e ‘After 4 – Anime Perdute’ della fortunata saga letteraria di Anna Todd.