Venerdì al Senato si parla di ‘Leadership femminile’ come cambiamento

ROMA – “Tenacia, determinazione, competenza e professionalità. Ma occorre un salto di qualità. Con queste qualità le donne hanno raggiunto traguardi straordinari”, ma è tempo di “un nuovo concetto di parità. Non una rincorsa all’uomo, ma una ridefinizione di ruoli e responsabilità”. Con queste parole di augurio e di invito la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha voluto essere vicina e portare il messaggio dell’Istituzione all’iniziativa di venerdì pomeriggio alle 18 in diretta streaming dalla Sala del Senato Caduti di Nassirya per la presentazione del libro della senatrice Paola Binetti ‘Leadership femminile’ (Magi Edizioni) che sarà accompagnato da un confronto a più voci. “Come afferma la senatrice Binetti- conclude nella sua missiva Casellati- la leadership femminile o è cambiamento o non è“. È quindi la capacità di “elaborare e attuare soluzioni, creare relazioni forti e significative, riconoscere e valorizzare potenzialità e talenti”, ovvero è “creatività e coraggio”.

