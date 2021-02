Bari, 17 milioni per realizzare ospedale Covid in Fiera: procura apre inchiesta

BARI – L’obiettivo dell’indagine aperta dalla procura di Bari sull’ospedale covid realizzato nei padiglioni della Fiera del Levante di Bari è verificare la regolarità delle procedure. L’ospedale da 152 posti letto, suddivisi tra terapia intensiva e sub intensiva, è stato realizzato senza una gara pubblica per velocizzare i tempi di realizzazione a causa dell’emergenza sanitaria. L’inchiesta, esplorativa e senza reati, è coordinata dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli mentre finanzieri e carabinieri del Nas stanno acquisendo la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori e ai costi di realizzazione arrivati a 17 milioni di euro contro una stima iniziale di poco meno di dieci. La struttura è stata costruita in 45 giorni ed è stata affidata al Policlinico di Bari, ma i reparti non sono stati ancora attivati.