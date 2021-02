VIDEO | Applausi in Senato per Draghi: “Quando mi posso sedere?”

ROMA – “Mi dite voi quando posso sedermi?”. Il premier Mario Draghi ha appena finito il suo discorso nell’aula del Senato e mentre riceve il tributo dell’assemblea che lo applaude, ancora in piedi, si gira verso Giancarlo Giorgetti alla sua destra: “Mi dite voi quando posso sedermi?”. Il microfono del presidente del Consiglio è ancora acceso quindi tutti sentono distintamente la domanda. Non è udibile la risposta di Giorgetti che, da seduto, si avvicina a Draghi e lo tocca con un braccio per richiamare la sua attenzione. Poi terminato l’applauso, Draghi si siede.