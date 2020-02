VIDEO | Consorzio Chianti: “Recupereremo sulla Cina con l’America. Ma il governo ci liberi dalla burocrazia”

FIRENZE – “Il 2020 sicuramente ci preoccupa: la Cina era uno dei Paesi obiettivo, su cui il consorzio ha fatto grossi investimenti che al momento sono in dubbio. Contiamo, però, che la situazione si risolva nel giro di un paio di mesi per ripristinare” nel Paese asiatico “l’ordinaria attività promozionale”. Detto questo “non abbiamo puntato solo sulla Cina: abbiamo iniziative anche in Sud America, in particolare in Brasile e Messico, che rappresentano mercati importanti e in costante sviluppo”. Lo ha spiegato alla ‘Dire’ Marco Alessandro Bani, direttore Consorzio Vino Chianti, nel corso dell’anteprima 2020 andata in scena ieri alla Fortezza da Basso, a Firenze.

In pratica, ha sottolineato, “cercheremo di compensare quel 5-10% di calo che potremmo teoricamente avere in Cina aumentando le esportazioni verso l’America del Sud, o il Giappone che, per effetto dell’abolizione dei dazi” nel 2018, “segna dei numeri con un positivo a doppia cifra”. C’è poi il mercato italiano, quello interno, che “sta andando alla grande: abbiamo incrementato le vendite del 6,3%. Tradotto? 1,8 milioni di bottiglie in più rispetto al 2018″. Un aumento che però “sconta una piccola flessione o stagnazione sui mercati esteri”. Il saldo tra mercato estero e quello interno “comunque ha fatto marcare un +1%: sembra poco, ma in termini assoluti vuol dire 1 milione di bottiglie in più di Chianti andate al giro per il mondo”.