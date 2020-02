VIDEO | L’insediamento di Jole Santelli, la prima donna alla guida della Regione Calabria

REGGIO CALABRIA – “È un giorno importante per me, spero lo sia per la Calabria, metteremo tutto l’impegno come squadra affinché questa Regione inverta la rotta, soprattutto nella sua reputazione”. Si presenta così la nuova governatrice della Calabria Jole Santelli a Catanzaro nella giornata dedicata al passaggio di consegne alla guida dell’Ente.

Santelli è arrivata alla ‘Cittadella’ puntuale alle 10:00 accolta dal vicepresidente della giunta Francesco Russo e dal segretario generale della presidenza. Per la prima volta il passaggio di consegne non avviene tra i due presidenti.

“Ringrazio Mario Oliverio anche se non è presente – ha dichiarato Santelli -, aveva rinviato più volte un appuntamento per via dell’insediamento, appena tornerà in Calabria ci vedremo”.

“Per il futuro della Calabria occorre un impegno serio, è questo che meritano i calabresi – ha aggiunto la governatrice – nel giorno dell’insediamento permettetemi una parola per i dirigenti, i funzionari e gli impiegati in questo palazzo. Tutti saranno messi alla prova, si lavorerà tanto chiunque mi conosce sa che non guardo l’ora”. “Chi ha voglia di lavorare – ha concluso Santelli – troverà soddisfazione, in bocca al lupo a tutti”.