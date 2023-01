Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 gennaio 2023

MESSINA DENARO, NEL COVO VIAGRA E ABITI DI LUSSO

È durata tutta la notte la perquisizione del covo del boss Matteo Messina Denaro, scoperto dai carabinieri del Ros e dalla Procura di Palermo a Campobello di Mazara, a soli 8 chilometri da Castelvetrano, il suo paese d’origine in provincia di Trapani. Nell’abitazione del mafioso sono stati trovati abiti e scarpe di lusso, profumi, viagra e ricevute di ristoranti. Secondo i carabinieri il super latitante abitava in quell’appartamento da almeno sei mesi. Gli inquirenti hanno indagato Alfonso Tumbarello, 70 anni, il medico che aveva in cura Andrea Bonafede, il nome assunto da Messina Denaro. Il medico è stato in servizio in paese fino a dicembre scorso, e ha avuto tra i suoi assistiti anche il vero Andrea Bonafede. Intanto il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha firmato il 41 bis, il regime di carcere duro, per Messina Denaro.



CONTE VIAGGIA IN JAGUAR, SOUMAHORO DENUNCIA 9MILA EURO

Si va dalla Jaguar di Giuseppe Conte, alla 500 del 2009 di Bruno Tabacci. Dai 9mila euro dichiarati di Soumahoro al quasi 1,5 milioni di Giulio Tremonti, fino agli oltre 40 fabbricati di cui è proprietaria la leghista Matone. E’ la dichiarazione dei redditi dei deputati, comparsa sul sito di Montecitorio che scatta una fotografia, per lo più omogenea dei rappresentanti delle istituzioni. La maggior parte dei parlamentari infatti dichiara cifre intorno ai 90mila euro, che corrispondono agli introiti da onorevole. Con alcune eccezioni, tra cui i quasi 390mila euro del segretario dem, Enrico Letta o i 218mila euro del manager televisivo Gianmarco Mazzi. In cima alla classifica, è la deputata Fi Cristina Rossello. L’avvocata di Berlusconi dichiara al fisco ben 2 milioni e 100 mila euro.



INFLAZIONE AL TOP IN SICILIA, LA PIÙ BASSA AD AOSTA

L’Istat conferma le stime sull’inflazione del 2022: a dicembre l’indice dei prezzi è aumentato dello 0,3% su base mensile e dell’11,6% su base annua. La regione con l’inflazione media più alta in Italia è stata la Sicilia. Il dato più basso si registra invece in Valle D’Aosta. La Calabria rispecchia la media nazionale, mentre leggermente sotto si collocano Campania, Lombardia, Lazio e Piemonte. L’aumento dei prezzi, attacca il Codacons, è costato a ogni famiglia, a parità di consumi, ben 2.369 euro nel 2022, con una stangata complessiva che supera i 61 miliardi di euro.

RIFORME. AL VIA CONFRONTO SU PRESIDENZIALISMO

Al via il confronto sul presidenzialismo fra il governo e le parti politiche. Oggi il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, ha incontrato una delegazione della Lega composta dai capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Con loro anche Roberto Calderoli, “invitato- ha spiegato Casellati- in quanto esperto in materia. Ma non per parlare di autonomia”. Perché le due riforme, l’autonomia differenziata e il presidenzialismo, viaggiano separate e con tempi diversi, hanno assicurato i leghisti al termine dell’incontro. Sul presidenzialismo, si stanno vagliando le possibilità per selezionare il modello più adatto da proporre in Italia. Dopo quello della Lega, sarà il turno del Terzo Polo che incontrerà Casellati giovedì. La prossima settimana toccherà a Pd e 5Stelle.