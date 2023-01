In Sardegna arriva la neve: da domani l’allerta della protezione civile

CAGLIARI – L’inverno si affaccia anche in Sardegna, dopo un’estate più lunga del solito. La Protezione civile regionale ha diramato oggi un bollettino di allerta, valido da mezzogiorno di domani alla mezzanotte del 19 gennaio, nel quale sono annunciate precipitazioni nevose. Le temperature, è specificato, “saranno in diminuzione nel corso della giornata e la quota della neve si abbasserà gradualmente sino a scendere a 800 metri. L’accumulo al suolo previsto sarà debole o localmente moderato”.

Giovedì i fenomeni di precipitazione previsti saranno deboli e isolati, “tuttavia la quota neve potrà scendere a 600 metri“. Raccomandata quindi massima prudenza “limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili- si legge- e prestando attenzione al fondo stradale. Guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote”.