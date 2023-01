Formula 1, ecco il calendario del Mondiale 2023: novità Las Vegas, due Gp in Italia

ROMA – Quando manca un mese e mezzo al via del Mondiale di Formula Uno, la Fia ufficializza il calendario di 23 gare. Si parte il 5 marzo in Bahrain, ultima gara il 26 novembre ad Abu Dhabi. La grande novità sarà la tappa a Las Vegas. In Italia doppio appuntamento con Imola (23 maggio) e Monza (3 settembre). Cancellato il Gran Premio in Cina, che non verrà dunque rimpiazzato. Raddoppiano le gare sprint, che passano a sei.

IL CALENDARIO 2023 DELLA FORMULA 1

Questo il calendario del 2023:

5 marzo: Gp Bahrain

19 marzo: Gp Arabia Saudita

2 aprile: Gp Australia

30 aprile: Gp Azerbaijan

7 maggio: Gp Miami

21 maggio: Gp Emilia Romagna

28 maggio: Gp Monaco

4 giugno: Gp Spagna

18 giugno: Gp Canada

2 luglio: Gp Austria

9 luglio: Gp Inghilterra

23 luglio: Gp Ungheria

30 luglio: Gp Belgio

27 agosto: Gp Olanda

3 settembre: Gp Italia

17 settembre: Gp Singapore

24 settembre: Gp Giappone

8 ottobre: Gp Qatar

22 ottobre: Gp Usa

29 ottobre: Gp Messico

5 novembre: Gp Brasile

18 novembre: Gp Las Vegas

26 novembre: Gp Abu Dhabi.